高雄人夫行事曆藏「中出筆記」 被老婆抓包偷情24次

人夫把偷情次數紀錄在行事曆，被妻子發現。示意圖。（資料照）

已婚男子大壯（化名）偷吃小三黎姓女子，不僅把與發生性的細節逐條記在行事曆，還留下不雅對話的錄音檔，最終被妻子李女掌握證據提告，法官認定小三侵害配偶權成立判賠20萬元。

判決指出，人夫大壯與李女結婚23年，育有4名子女，2024年3月至7月間，與小三黎女交往密切並多次發生性行為，李女察覺後身心受創，主動聯繫黎女要求和解未果，對方甚至回應「那妳去告」，李女提起民事求償99萬9999元。

高雄地方法院審理時，黎女否認不正當關係，但李女提出錄音檔，內容可聽見兩人於私密情境中的喘息、暱稱與親密對話，並伴隨「老公死掉了！」、「要不要停下老公」，伴隨親吻聲和口水聲、討論要種一圈草莓，以及「屁股抬高」、「我要做到死！」、「爽死喔。啊哈…嘶…啊…」、「接下來從屁股」、「一開始會痛，後面就舒服」、「老公要…老公…老公要X死我嗎？」等令人臉紅心跳的對話。

此外，大壯在行事曆中以編號方式，記錄與黎女的性交次數、地點、是否完成及個人感受，從「No1放入無出」、「No2有做九無出」、「No3中午內出」、「No4某透內出」、「No5某透內用－5000」、「No6捷運無感速出內有透」等，共計24次，成為關鍵證據。

法官另查出，黎女曾將住處鑰匙與手機交由大壯使用，並傳送多張私密照片，雙方對話亦充滿性暗示。綜合錄音、行事曆筆記、悔過書等證據，因此認定兩人已逾越一般男女交往界線，嚴重侵害配偶權，判賠20萬元，可上訴。

