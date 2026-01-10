噁到發毛！偷女警生理褲還說「妳昨天很晚睡」台中已婚男警慘了

女警租屋處監視器，拍到洪員潛入畫面。（資料照）

台中市一名洪姓男警因愛慕同單位女警，竟利用熟知勤務時間與生活動線之便，趁女警深夜外出巡邏時，偷走對方鑰匙，兩度擅闖租屋處，甚至偷走女警生理褲，洪員被台中市政府移送懲戒，懲戒法院判決降2級改敘，併罰10萬元，全案仍可上訴，也勾起警界對當年這件引發社會譁然的暗黑回憶。

回顧案情，洪男與女警在同分局服務，平日互動頻繁，洪員逐漸掌握女警值勤時段、上下班時間，甚至清楚她的租屋位置，2022年某日凌晨，女警外出巡邏，洪男見派出所內無人，竟私自取走女警放在抽屜內的住處鑰匙，隨即騎車直奔女警租屋處，持鑰匙開門進入房間，在屋內停留數分鐘後離去，事後再將鑰匙悄悄放回原位。

請繼續往下閱讀...

女警起初毫無察覺，直到數日後生理期來，才發現衣櫃內一件生理褲離奇消失，更讓她不寒而慄的是，洪男曾在事發前對她說「妳昨天很晚睡」等話語，彷彿掌握她的作息，讓女警感到被監視，卻又說不出哪裡不對勁。

相隔約兩週，洪男再度深夜前往女警租屋處，當時女警返鄉未歸，洪男見一樓大門未上鎖，竟再次入內，在屋內徘徊，此時女房東下樓撞見洪男，當場質問其身分，洪男支吾其詞，誆稱要找其他房客後倉皇離開。

女房東察覺情況不單純，隨即與女警調閱監視器畫面，赫然發現先前深夜侵入住處的人正是洪男，且是以鑰匙開門進出，影像曝光後，整起事件才全面揭露，女警得知真相後情緒潰堤，回想過去被掌握生活細節，才驚覺長期被盯上活在恐懼中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法