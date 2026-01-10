為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    柵欄放下!彰化娃娃推車卡平交道 外送員「1動作」阿嬤、小孫女揪感心

    2026/01/10 18:37 記者劉曉欣／彰化報導
    娃娃車卡在平交道鐵軌，阿嬤小孫女都嚇傻，外送員、路人都伸出援手。（threads由r881709葉先生提供）

    娃娃車卡在平交道鐵軌，阿嬤小孫女都嚇傻，外送員、路人都伸出援手。（threads由r881709葉先生提供）

    彰化市永安街平交道今天（10日）中午時段，發生娃娃推車卡在平交道鐵軌的驚險事件，當時阿嬤看到柵欄放下嚇傻了，還好一名外送員及時把柵欄拉高，幫助阿嬤順利推著娃娃車離開，讓所有人都大讚這就是台灣最美好的地方。

    這起驚險事件發生在今天中午左右，阿嬤推著娃娃推車要穿越彰化市永安街平交道，準備往三民路方向行走，當阿嬤走到一半，才聽到警報聲響起，後方的柵欄已放下來，阿嬤想要讓娃娃推車加速前進，輪子卻疑似卡在鐵軌了。

    眾人車看到娃娃推車卡在平交道之間，全都急了，阿嬤與小孫女更是驚慌無措，眼見前方的柵欄也放下來，全場都是一片焦急，這時有路人衝過去，還有外送員把機車停好後，一把就把柵欄拉高，幫助阿嬤推著娃娃推車離開，現場人車才鬆了一口氣。

    這段影片也被拍下來上傳網路，不少人大讚這就是台灣人最美的地方，看到有需要幫忙的人，都會有人出手相助，就算是路過完全不認識，都會放下手中的事，大步走向前伸出援手，這就是台灣最寶貴的善良。

    阿嬤在善心人士幫助下，終於順利通過平交道。（民眾提供）

    阿嬤在善心人士幫助下，終於順利通過平交道。（民眾提供）

