走進老地方卻遺失自己！KTV熟客失智呆站櫃檯前 刷臉成返家線索

黃男呆站過去常光顧的KTV櫃檯前。（民眾提供）

台中市東區67歲黃姓男子因罹患失智症，近半年來已有多次走失紀錄，8日獨自走進過去經常光顧的KTV，卻只是呆站沉默不語，店家認出他是熟面孔，最近也曾協助通報其走失，隨即報警請求協助，警方到場確認黃男就住在附近，陪同返家，讓家屬對警方與店家的即時協助深表感謝。

據了解，店家當時一眼就認出這張臉，黃男曾是店內常客，近半年卻屢次被發現在附近徘徊迷途，幾週前甚至在不遠處的旱溪西路偶遇，當時即察覺異狀並協助通報警方，此次再度出現店內，只見他神情茫然，站在櫃檯前不發一語，令人感傷。

請繼續往下閱讀...

第三分局東信派出所員警黃偉修、黃繼興當天下午5點多巡邏時獲報，東區旱溪東路某間KTV內有民眾需要協助趕往時，黃男僅簡短回應一句「唱歌啊！」隨即又陷入沉默，無法清楚說明姓名與住處，員警觀察到他步伐不穩、反應遲緩，便依據店家提供的線索查證身分，確認其住處就在附近。

員警基於安全考量，遂陪同他返回距離不到1公里的住家，抵達家門口時，黃男胞兄正巧回家，見到弟弟再度被送回，語氣中滿是無奈與心疼透露，弟弟近一年來逐漸出現失智情形，這已是半年內第5次走失，幸好每回都遇到熱心民眾與警方伸出援手，對於眾人合力護送弟弟平安返家，表達由衷感謝。

警方獲報趕往，確認黃男住處後陪同返家。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法