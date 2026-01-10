律師控檢稱「筆錄愛怎麼寫就怎麼寫」 士檢否認

媒體報導，有律師指控，士林地檢署檢察官偵辦警察被控貪污案，在偵訊時稱「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」。士檢今天發布新聞稿，強調檢察官於訊問過程中，並未說過相關內容。

台北市警察局士林分局葉姓、應姓員警被控未依規定舉發違規停車無牌車，使車主免罰，士檢檢察官依貪污治罪條例起訴2名員警。士林地方法院判決2人無罪，台灣高等法院去年11月間駁回上訴。檢方未再上訴而確定。

媒體報導，員警的律師指控，檢察官偵查期間開庭時，律師表達仍有意見欲陳述，拒絕在筆錄上簽名，檢察官竟當庭表示「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」等語。

士檢發布新聞稿表示，承辦檢察官於偵辦期間，於民國112年11月6日開庭訊問被告，律師當時亦有到庭為被告辯護，訊問期間，書記官確有記載被告及律師的意見，檢察官依律師請求勘驗（案發當時）影片後，檢察官請律師再行具狀表示意見，但律師希望先記在筆錄中，雙方意見不一致。

律師最後要求在筆錄上記載「可以具狀表示意見」等語，書記官亦載明「諭知庭後具狀表示意見」等文字。檢察官於訊問過程中，並未表示「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」等語。

士檢表示，檢察官於偵查時，為查明事實真相，並保障被告的權益，對於被告及律師所為的答辯及說明，均會予以審酌，但律師的意見，應以當庭說明並記明筆錄的方式為之，或以庭後具狀的方式為之，甚或兩種方式同時併行，檢察官考量案件複雜程度、爭點多寡及當事人權益的保障等因素，本即會有不同的處置，尚非僅能當庭記明筆錄，而不得以具狀方式處理。

士檢強調，本件承辦檢察官當庭依律師的請求勘驗影片後，諭知庭後具狀表示意見，是審慎衡酌案情及被告的權益等所有情狀，所做的決定，是檢察官職權的合理行使，當予以尊重。（編輯：張銘坤）1150110

