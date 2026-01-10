少年寒冬夜失聯 雄警協尋送他平安回家

高雄市少年警察隊寒冬夜協尋，送失聯少年回家。示意圖。（資料照）

高雄市少年警察隊1月5日16歲少年小宏（化名）失蹤案，他放學後未返家且失聯，家屬求助警方協尋，冷氣團來襲，警方加速尋找，透過網友、同學詢問，終於找回少年，將他平安送回家團聚。

警方說，少年失蹤當天深夜適逢冷氣團來襲，隊員們頂著低溫與夜色，在街頭巷尾反覆查訪，逐格比對監視器影像，只為盡快掌握少年行蹤，避免在外發生危險。

請繼續往下閱讀...

少年隊並未急於結案，而是安排專責員警陪伴在側，細心傾聽其心中委屈，小宏因在校受處分後，承受家庭高度期待與責備，情緒無法排解而選擇離家。

經少年隊員警耐心引導其正視錯誤，也肯定其願意說出口的勇氣，讓少年逐步重拾安全感與信任，同時警方主動充當溝通橋梁，向父母說明過度責備可能對孩子造成的影響，並協助雙方在冷靜氛圍中對話，經警方居中協調，親子終於坦誠表達彼此的關心與期待，化解誤會。

高雄市政府警察局少年警察隊呼籲，尋人只是第一步，陪伴與溝通才是守護青少年的長久之道，另也呼籲家長，在教養路上多一分理解，孩子就少一分走失的風險，疏於管教或管教不當都會造成失蹤原因，期望家庭能給學子一個快樂正常的學習環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法