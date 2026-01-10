屏東堂弟開車撞傷他 堂兄：沒有仇恨為何下狠手

堂弟開車撞堂兄後被移送法辦。（屏東警分局提供）

九如鄉陳姓家族7日因為買湯圓的事情發生糾紛，堂弟竟開車在屏東市自由路上撞向堂兄，造成堂兄腦震盪、左耳失聰等多處傷害，堂弟9日已被警方依殺人未遂罪嫌送辦，堂兄清醒後說明整個事件情況，表示他和堂弟並沒有仇恨，為什麼會變成這樣。

發生糾紛的堂兄弟家族在九如鄉，堂弟家賣鹹湯圓，堂哥家則是賣滷粿仔，兩間店相距不到500公尺，鬧得不愉快起因可能在買湯圓時引起。

堂兄說，可能是去年8月10日，堂弟的爸爸來買滷粿仔，因為尖峰時段等太久，狂按電動車喇叭催促優先處理，又辱罵店裡的員工，他沒有理會後，堂弟的爸爸就相當不爽，常找麻煩。7日他去買鹹湯圓，堂弟不肯讓他買，還作勢攻擊，幸被制止，沒想到當晚堂弟竟開休旅車撞他，想到置他於死，很感謝路人制止。

堂兄指出，目前傷勢嚴重，腦震盪、內傷、脊椎受損、耳石脫落等，還在醫院治療，他是義消、廚師、熱愛運動的人，被車撞後身體造成不可逆的後遺症，不知道以後是否還能救人，他和堂弟並沒有仇恨，為什麼會變成這樣，把他撞到可能失聰、可能沒辦法繼續炒菜。

堂弟爸爸則認為，堂弟可能錯踩油門。

