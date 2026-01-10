前後任男友相約談判 前任砍斷現任雙腿腳筋 檢起訴4人

新北市板橋去年1月間傳出追砍糾紛，警方到場見方男倒地，過濾監視器赫見眾人追砍方一人，經釐清為感清糾紛釀禍，隨即逮獲主嫌等3人到案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區26歲胡姓男子，去年1月24日與簡姓前女友的28歲方姓新任男友相約談判，胡男與3名同夥分持刀、棒當街圍歐、追砍方男，砍斷方男的雙腳腳筋。新北地檢署日前依傷害罪起訴動手的胡男等4名男子。

新北市海山警分局於去年1月24日清晨4時許獲報，板橋區雨農路一名男子遭人砍傷倒地，由於案發地點就在新海派出所斜對面，警方趕抵發現方男兩小腿皆有刀傷，倒在路中間，警方先將他送醫救治，經治療後無生命危險，但雙腿腳筋都被砍斷。

方男傷勢穩定後，供稱因與簡姓女友的胡姓前男友口角糾紛，雙方相約談判，但胡男暗中埋伏黑衣人，待他一現身，就遭胡男及其同夥一陣亂刀、亂棒毆傷和追砍，砍斷他腳筋後逃離現場。

警方擴大調閱監視器，證實方男是遭一群持棍棒、持刀的黑衣人當街追逐、攻擊，循線鎖定涉案的2部轎車，當天清晨7時許，陸續查緝胡男等人到案，訊後依傷害、妨害秩序罪送辦。

新北檢日前偵結起訴動手的胡男及游、曾、張等4男，查出事件起因是方男不滿胡男在外傳話詆毀他的人品不佳，還勸簡女不要和方男交往，方男不滿，相約胡男出來談判，不料胡男卻撂人助陣，攜械圍毆方男，還砍斷其雙腳腳筋，檢方依共同傷害罪起訴4人。

