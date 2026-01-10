開車加油遇怪男自焚全身火撲過來 保全來不及跑多處灼傷將提告殺人

曾姓保全員昨在板橋一處加油站遭歹徒自淋點火後撲倒灼傷，他今天出示傷勢及受訪。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋一處中油加油站9日傍晚驚傳林姓男子淋油自焚，衝向最近的曾姓運鈔車保全員並撲倒他，導致兩人都灼傷，曾某今天受訪表示，當時嫌犯全身瞬間大火，突然衝向他，導致後腰、大腿，全身約15%灼傷，至少要休養2個月，加上灼傷部位恐影響行走，將對嫌犯提告殺人罪嫌，恐怕有段時間加油時仍餘悸猶存。

曾姓保全員今天在醫院接受電訪，他表示當時開公務車過去自助加油，看到縱火民眾，加油中沒有特別在意，等發票時發現男子點打火機，不知道他身上淋油，一點火全身火勢瞬間超大，因為離他最近，對方直朝他衝來撲倒，還抓住他的手，當時兩人都陷入火海中，當時保全員面朝下，導致後腰、大腿、鼠蹊部、手腕都遭灼傷。

請繼續往下閱讀...

曾男說，當時被嚇一跳，當時看到對方，從他眼神就覺得精神狀況有問題，後續將提告殺人，點火後往我身上撲，將提告殺人罪嫌，後續也沒接到家屬關心電話。

曾男說，他是運鈔車保全，當時幫農會運鈔工作結束，現鈔都已完成清運，要幫公務車加油，未料遭遇全身是火的曾嫌衝來撲倒自己，導致後背、腰部都灼傷，最近一段時間加油站加油或經過，可能都會有些害怕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法