北市公館圓環BMW重機車禍 碰觸前方騎士再擦撞鳴笛救護車

北市公館圓環BMW重機車禍 碰觸前方騎士再擦撞鳴笛救護車2026/01/10 15:25 記者鄭景議／台北報導
要價約五十萬元的BMW F900R大型重機。（記者鄭景議翻攝）
四十五歲的江姓男子今日上午騎乘要價約五十萬元的BMW F900R大型重機，行經台北市公館圓環時，疑似未注意前方路況，不慎碰觸前方停等禮讓救護車的另一輛機車，隨後車輛失控擦撞正在執行任務的民間救護車右側車身。大安分局警方獲報後立即前往處置，所幸兩名機車駕駛僅受輕傷並未就醫，三方酒測值均為零。
大安分局調查，今日上午十時五十四分，江男駕駛大型重機沿著羅斯福路五段南往北方向行駛，當他行經基隆路四段路口的公館圓環時，疑似因為分心未留意前方路況，右手肘不慎碰觸到前方騎乘機車、正暫停禮讓救護車的四十一歲林男左手肘。江男重機隨即失控，整輛車往前擦撞到由約三十八歲丁男駕駛的民間救護車。
當時該部救護車已開啟警示燈及警鳴器，正準備前往臨沂街一帶載運患者，不料在路口遭到撞擊，導致救護車右側車身受損。事故發生後，江男自稱右肩疼痛，林男則是左手擦傷，兩人的傷勢都輕微，在現場表示不需要就醫。
警方在現場進行採證與測繪，確認江男、林男及丁男三方駕駛的酒測值皆為零，駕籍也都正常。由於這起意外造成大型重機與救護車輕微車損，警方已依規定處理A2類交通事故，詳細的肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。
三十八歲丁男駕駛的民間救護車。（記者鄭景議翻攝）