莽男不滿柯文哲交保金太貴 揚言放火燒法院 判刑1年

新北市王姓男子不滿台北地院裁定民眾黨前主席以7千萬元交保，去年7至9月間發電郵到總統府，預告到新北地院出庭時，將持燃燒彈攻擊，檢方指揮三峽警方，案發前一天搜索查獲汽油彈，法院裁定王嫌羈押。圖為燃燒彈及定時器。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌區32歲男子王俊淵，去年9月不滿台北地院裁定前民眾黨主席柯文哲以7000萬交保金金額太高，竟連續寄發恐嚇電子信至總統府網站民意信箱，揚言日後到新北地院開庭時要帶燃燒彈「燃燒市府與法院」、「我殺人之前會先砸爛法院」，並製作定時酒精燃燒彈；檢警於王男預告犯案開庭前夕緊急搜索逮人，起獲3瓶工業酒精、自製定時器；台北地院依6件恐嚇公眾罪、1件預備放火罪將王男判處1年有期徒刑，可易科罰金36萬5000元。得上訴。

判決指出，32歲王男去年7到9月間，連續3度寄電子信至總統府官網民意信箱，內文指出「柯文哲交保居然要花7000萬」、「9月19日我會夾帶工業酒精通過安檢進到新北地方法院，到時候可有好戲看囉」、「燃燒的市府與法院！不結果的花果樹，就該當作荊棘燒掉」、「我心情不好也想燒個什麼，像是行政怠惰的新北地方法院」、「我發現汽油彈的味道太重了，應該使用工業酒精來製作燃燒彈，等到我9月19因為你們的轉寄行為害我要出庭應訊，我就拿出來請法院喝」。

請繼續往下閱讀...

王男一再揚言要在9月19日赴新北地院出庭時施放燃燒彈，危害公共安全與新北地院人員安全，案情重大，檢警成立專案小組偵辦，去年9月18日上午鶯歌分駐所員警持搜索票前往王男住居所，查獲自製計時裝置1組、工業酒精3瓶，當場逮捕王男聲押獲准；新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴。

新北地院認為新北院全院都是本案的「被害人」，有必要迴避審判，向高等法院聲請移轉管轄，去年11月高院裁准移轉由台北地院審理。王男於審理時認罪，法官採簡易審判程序審理。

法官審酌王男不思以理性和平方法抒發情緒，竟傳送恐嚇公眾及政府人員的訊息，並著手預備放火，備妥工業酒精及計時器，幸因員警及時搜索未釀成實際災害，所為不該，考量王男偵、審時皆坦承全部犯行，將6件恐嚇公眾罪各處4月徒刑，1件預備放火罪量處3月刑，7罪合併應執行1年有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

相關新聞請見︰

莽男不滿柯文哲交保揚言放火燒法院 檢警逮人被收押

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法