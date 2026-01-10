屏東縣府攜手地政士公會防詐 防民眾不動產被騙

在縣長周春米與檢察長陳盈錦見正下，屏東縣警局與地政士公會合作防詐。（記者葉永騫攝）

今天是1月10日也就是110，屏東縣警局特別選在這個日子啟動「警勤區、校區、社區」三區共構防詐防暴行動，縣長周春米表示，屏東縣打詐成果亮眼，詐欺案件及財損雙雙下降，破獲詐欺案件2903件，查扣不法所得達7120萬元，成功阻詐1億9136萬元，並且和地政士公會合作，防止不動產被詐騙。

縣長周春米表示，為防止詐騙，縣府與屏東地檢署、犯罪被害人保護協會等夥伴努力，全面強化防詐騙、現在更進一步結合地政士公會，針對不動產詐騙加強防護，以警勤區、校區、社區三區共構行動，讓防制作為不只停留在宣導，而是走進生活現場。

屏東縣警察局表示，去年防詐成功阻止了161名可能的被害人，阻詐金額達5110萬元，守住民眾和家庭的安全，去年警方追查不動產詐騙案，查獲14名犯嫌，涉案金額近5000萬，因此今天縣警局與地政士公會結盟，透過公會自律與即時通報機制，一發現疑似詐騙即報警處理，並加強不動產詐騙及高齡族群財產安全宣導，全面提升防詐與查緝效能。

警察局長甘炎民強調，「屏安護民」是警方最重要的責任，透過「打詐掃碼一點通」及全國首創警察局與地政士公會結盟等異業合作，層層織起保護網，並以查找潛在被害人的方式，不放棄任何接住被害人的機會，也呼籲民眾遇到可疑詐騙或暴力情事，務必即時撥打110報案專線，與警方共同守護屏東的安全家園。

