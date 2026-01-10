屢被查獲媒介色情 北市萬華「喬薇養生會館」被斷水電

台灣電力公司人員於現場執行斷電作業（記者劉慶翻攝）

台北市萬華區內江街的「喬薇養生會館」，因屢次被警方查獲經營色情勾當，萬華分局於昨（9）日偕同北市建築管理工程處、台灣自來水公司及台灣電力公司等單位，強勢執行斷水斷電處分，徹底阻斷不肖業者非法營業生路。

警方表示，「喬薇」養生館屢遭檢舉違法經營色情，以合法掩護非法，於113年9月首度遭警方查獲媒合女按摩師與男客進行性交易，當時除依法將相關人員移送裁罰外，另報請北市政府都市發展局依「都市計畫法」勒令停止違規使用，並列為「正俗專案」重點執行對象，列管監控2年。

但業者無視法律制裁，企圖挑戰公權力，列管期間仍心存僥倖，暗中重操舊業。萬華分局專案小組經長期嚴密蒐證，確認其違規事證確鑿後，於114年11月12日持搜索票發動突擊查緝，當場再次查獲性交易實跡。行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

警方執行小組昨（9）日下午抵達時店家仍處於營業狀態，見市府團隊迅速上門執法，業者顯得措手不及。萬華分局指出，本次聯合執法不僅展現市府團隊打擊犯罪的行動力，更宣示絕不容許違法色情場所擾亂社會秩序。

萬華分局表示，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

台灣自來水公司於現場執行斷水作業（記者劉慶侯翻攝）

