助陣友人調解糾紛 檳榔攤主掏「亡父遺槍」走火判5年

檳榔攤的黃姓攤主，藏父遺手槍5年，前年友人在他攤上談判破裂，他掏槍助陣，結果走火傷陳男，開一槍流彈劃傷郭男，隔日投案，台南地院判5年。（民眾提供）

黃姓男子為調解友人因蚵棚延伸的糾紛，前年11月拿父親遺留制式手槍到檳榔攤助陣，以槍托敲陳姓男子頭部時走火傷右臂，又朝地面開1槍致郭姓男子小腿遭流彈劃傷，隔天凌晨投案，台南地方法院判5年、罰5萬元。

黃男自稱，他在2019年間整理亡父遺物時發現一把制式手槍1支、彈匣1個與子彈2顆，將槍彈藏放在住處後方墳場，也未向主管機關報繳。

2024年，黃男的朋友、蔡姓男子因蚵架保麗龍板回收問題與郭男通話爭執，邀郭男到黃男經營的檳榔攤談判，郭男又帶了陳男、郭姓友人到場，談判破裂後爆發肢體衝突，黃男勸阻無效，前往藏槍處取槍返回，以槍托敲陳男頭部時走火，子彈擊中陳男右前臂。

黃男隨後又以槍托敲郭姓友人的頭部，並朝地面射擊1槍，郭姓友人的頭部受傷、左小腿遭流彈劃傷，相關傷勢均未提告，黃男翌日2時許持槍到市警六分局灣裡派出所投案。

合議庭指出，黃男警詢、偵查及審理均坦承犯案，槍枝鑑定結果，確認是制式手槍且具殺傷力。辯方請求依槍砲條例或刑法59條減刑，法院認為投案前證人已指認嫌犯，不符自首，來源稱亡父遺物，也難符合供出來源的要件，而且持槍攻擊別人，還開槍導致別人受傷，很難認定有同情的地方，所以量處5年並科罰金5萬元，全案可上訴。

