為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    助陣友人調解糾紛 檳榔攤主掏「亡父遺槍」走火判5年

    2026/01/10 14:29 記者王捷／台南報導
    檳榔攤的黃姓攤主，藏父遺手槍5年，前年友人在他攤上談判破裂，他掏槍助陣，結果走火傷陳男，開一槍流彈劃傷郭男，隔日投案，台南地院判5年。（民眾提供）

    檳榔攤的黃姓攤主，藏父遺手槍5年，前年友人在他攤上談判破裂，他掏槍助陣，結果走火傷陳男，開一槍流彈劃傷郭男，隔日投案，台南地院判5年。（民眾提供）

    黃姓男子為調解友人因蚵棚延伸的糾紛，前年11月拿父親遺留制式手槍到檳榔攤助陣，以槍托敲陳姓男子頭部時走火傷右臂，又朝地面開1槍致郭姓男子小腿遭流彈劃傷，隔天凌晨投案，台南地方法院判5年、罰5萬元。

    黃男自稱，他在2019年間整理亡父遺物時發現一把制式手槍1支、彈匣1個與子彈2顆，將槍彈藏放在住處後方墳場，也未向主管機關報繳。

    2024年，黃男的朋友、蔡姓男子因蚵架保麗龍板回收問題與郭男通話爭執，邀郭男到黃男經營的檳榔攤談判，郭男又帶了陳男、郭姓友人到場，談判破裂後爆發肢體衝突，黃男勸阻無效，前往藏槍處取槍返回，以槍托敲陳男頭部時走火，子彈擊中陳男右前臂。

    黃男隨後又以槍托敲郭姓友人的頭部，並朝地面射擊1槍，郭姓友人的頭部受傷、左小腿遭流彈劃傷，相關傷勢均未提告，黃男翌日2時許持槍到市警六分局灣裡派出所投案。

    合議庭指出，黃男警詢、偵查及審理均坦承犯案，槍枝鑑定結果，確認是制式手槍且具殺傷力。辯方請求依槍砲條例或刑法59條減刑，法院認為投案前證人已指認嫌犯，不符自首，來源稱亡父遺物，也難符合供出來源的要件，而且持槍攻擊別人，還開槍導致別人受傷，很難認定有同情的地方，所以量處5年並科罰金5萬元，全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播