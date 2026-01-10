為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    羅東卡拉OK店大亂鬥 男遭惡煞持「皇家禮炮」K爆頭血流滿面

    2026/01/10 14:27 記者王峻祺／宜蘭報導
    謝男被酒客持皇家禮炮酒瓶砸頭，當場血流滿面。（民眾提供）

    謝男被酒客持皇家禮炮酒瓶砸頭，當場血流滿面。（民眾提供）

    宜蘭一名謝姓男子昨晚與友人在羅東卡拉OK店歡唱，外出取物時疑與另名酒客發生碰撞，雙方爆發口角，對方憤而「撂人」助陣，10多名惡煞衝入店內痛毆謝男，還抓起「皇家禮炮」砸頭，造成謝男頭破血流，員警到場前涉案方已趁隙離席，目前警方鎖定對象追緝，朝傷害等罪偵辦。

    30多歲謝男是棉被販賣商，昨晚與5名好友至羅東中華路一家卡拉OK店消費，席間氣氛熱絡，不料晚間10點多，謝男獨自走出包廂，準備回車上拿東西，卻在走廊上與其他酒客發生碰撞，雙方帶著酒意互嗆衍生衝突。

    對方氣不過打電話找來10多人助陣，見到謝男便是一頓拳腳相向，還拿起「皇家禮炮」酒瓶，朝謝男頭部重擊，謝男因不敵眾人圍攻，當場癱倒在地，鮮血流滿身。

    羅東警分局獲報後出動快打部隊，20多輛警車到場，對方發現有人報案，趕緊分乘多輛轎車逃離現場，留下謝男等人，所幸謝男意識清楚，送醫縫合無生命危險；警方調閱相關監視器後，目前已掌握多名涉案男子身分，將通知到案說明，依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方獲報出動快打部隊，20多輛警車到場壓制。（民眾提供）

    警方獲報出動快打部隊，20多輛警車到場壓制。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播