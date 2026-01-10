羅東卡拉OK店大亂鬥 男遭惡煞持「皇家禮炮」K爆頭血流滿面

謝男被酒客持皇家禮炮酒瓶砸頭，當場血流滿面。（民眾提供）

宜蘭一名謝姓男子昨晚與友人在羅東卡拉OK店歡唱，外出取物時疑與另名酒客發生碰撞，雙方爆發口角，對方憤而「撂人」助陣，10多名惡煞衝入店內痛毆謝男，還抓起「皇家禮炮」砸頭，造成謝男頭破血流，員警到場前涉案方已趁隙離席，目前警方鎖定對象追緝，朝傷害等罪偵辦。

30多歲謝男是棉被販賣商，昨晚與5名好友至羅東中華路一家卡拉OK店消費，席間氣氛熱絡，不料晚間10點多，謝男獨自走出包廂，準備回車上拿東西，卻在走廊上與其他酒客發生碰撞，雙方帶著酒意互嗆衍生衝突。

對方氣不過打電話找來10多人助陣，見到謝男便是一頓拳腳相向，還拿起「皇家禮炮」酒瓶，朝謝男頭部重擊，謝男因不敵眾人圍攻，當場癱倒在地，鮮血流滿身。

羅東警分局獲報後出動快打部隊，20多輛警車到場，對方發現有人報案，趕緊分乘多輛轎車逃離現場，留下謝男等人，所幸謝男意識清楚，送醫縫合無生命危險；警方調閱相關監視器後，目前已掌握多名涉案男子身分，將通知到案說明，依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方獲報出動快打部隊，20多輛警車到場壓制。（民眾提供）

