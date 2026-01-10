為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警侵入女同事房間偷生理褲 遭判降2級改敘罰10萬

    2026/01/10 13:58 中央社
    愛慕同單位女警的已婚洪姓員警趁女警執勤時，拿走對方鑰匙到女警租屋處偷走生理褲，被台中市政府移送懲戒。懲戒法院判決降2級改敘，併罰款新台幣10萬元，全案仍可上訴。（示意圖）

    愛慕同單位女警的已婚洪姓員警趁女警執勤時，拿走對方鑰匙到女警租屋處偷走生理褲，被台中市政府移送懲戒。懲戒法院判決降2級改敘，併罰款新台幣10萬元，全案仍可上訴。（示意圖）

    愛慕同單位女警的已婚洪姓員警趁女警執勤時，拿走對方鑰匙到女警租屋處偷走生理褲，被台中市政府移送懲戒。懲戒法院判決降2級改敘，併罰款新台幣10萬元，全案仍可上訴。

    根據判決，洪姓員警民國111年在中市府警察局豐原分局某派出所任職，熟知女警勤務時間、行蹤及租屋處，趁女警在外執行巡邏勤務時，取走女警放在派出所的鑰匙，騎機車到女警租屋處，侵入女警房間，竊取衣櫃內生理褲後逃離現場，並將鑰匙放回原處。

    洪姓員警之後又趁女警回南部老家，擅自進女警租屋房屋內，被房東撞見，隨即趕緊離開現場，經房東調閱監視器畫面，發現洪姓員警犯行，與女警對洪姓員警提起告訴。

    台灣高等法院台中分院分別依侵入住宅竊盜罪、侵入住宅罪判處洪姓員警有期徒刑6月、拘役30天，都可易科罰金確定；中市府將洪姓員警移送懲戒。

    洪姓員警坦承侵入住宅，但堅稱沒偷生理褲，對自己的行為深感悔恨，除不斷向被害人道歉、懇請原諒，並願賠償損害。

    洪姓員警說，他無前科，認真從事警職，薪資要奉養年紀漸長的父親，及與配偶共同照養未成年子女，他是一時失慮、偶然犯罪而損害政府信譽，人格依然具可塑性，請法院從輕懲戒。

    懲戒法院審酌洪姓員警身為警察，兩度侵入住宅並竊盜，破壞警政紀律，戕害人民對公務員的信賴，造成民眾及被害人恐慌，考量洪姓員警任職後表現尚屬良好，及犯後僅坦承侵入住宅行為、否認竊盜，判處降2級改敘，併罰款10萬元，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播