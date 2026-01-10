7人登山隊走萬山神鬼五湖1女受傷 空勤直升機救援成功

空勤救援萬山神鬼五湖受傷女子（中）。（空勤總隊第三大隊第一隊提供）

一行7人登山隊伍在中央山脈進行「萬山神鬼五湖」11天登山行程，8日中午行程第5日，其中一位22歲女子在台東延平鄉藍湖附近因不慎跌倒造成右手部脫臼受傷、致極度疼痛而行動緩慢困難，該團留守人立即報案請求救援。台東及屏東兩地消防局派出地面救援人員上山，同步申請空勤支援，今天由直升機救援成功，吊到屏東後送往高雄義大醫院救治。

萬山神鬼五湖是中央山脈南段一處著名的高山湖泊群，包含萬山神池、藍湖、大鬼湖、紅鬼湖、小鬼湖等，是台灣一條極具挑戰性且生態豐富的登山縱走路線。台東局獲報後展開救援行動，由於該山區地形複雜且路程遙遠，近日又逢連續寒流低溫來襲，台東縣消防局立即組織整備山域專責救援隊伍，但前往事故地點接觸待救者需要5天腳程，第一時間申請空勤直升機協助救援，期加快救援效率；但現場山區天候狀況不佳，在考量機組人員安全因素後而無法飛行執行救援，台東消防局第一梯次搜救人員偕同屏東縣消防局警義消人員，從屏東縣霧台鄉持續挺進執行本案救援任務。

今天上午現場山區天候狀況轉佳，9時11分空勤總隊直升機執行立體救援任務，機組搜救人員成功接觸女性待救者，並順利完成救援作業；傷者隨即在9時55分由屏東縣政府消防局里港分隊救護車後送至高雄義大醫院接受進一步治療，傷者意識清楚呼吸正常、右手部脫臼。

台東消防局表示，本案因待救者使用衛星即時、精確的定位回傳相關訊息，讓救援人員及空勤直升機能依座標迅速前往事故地點，透過inReach在救災的應用上，與搜救人員搭配，可提供雙向簡訊、定位分享和位置追蹤功能，使救災行動事半功倍。

空勤救援萬山神鬼五湖受傷女子，由屏東消防局派救護車接手送醫。（空勤總隊第三大隊第一隊提供）

