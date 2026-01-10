台中10度寒流夜驚魂！女子蜷縮商家逃生梯顫抖 鷹眼警發現關懷

女子在寒流夜蜷縮逃生梯顫抖。（民眾提供）

寒流來襲，台中市街頭冷風刺骨，入夜後氣溫驟降至僅約10度，西區公益路上一處商家旁的逃生梯，竟悄然躺著一名女子，她蜷縮在冰冷階梯上，夜色掩映下毫不起眼，卻暗藏失溫危機，所幸巡邏員警及時出現，為這場寒流夜驚魂畫下溫暖句點。

第一分局公益派出所警員司皓中，8日凌晨1時20分巡邏行經公益路上寶雅店旁時，發現逃生梯間內有異狀，定睛一看，只見一名女子倒臥其中，身體不斷顫抖，顯然難以抵禦低溫侵襲，情況令人憂心，司員立即上前關懷並輕聲呼喚，女子卻突然驚醒，神情慌張、起身欲往下狂奔。

司員眼明手快即時攔阻，避免她在低溫深夜獨自離開發生危險，經了解，該名33歲女子身上明顯散發酒味，她向警方表示因心情低落飲酒，未返家便在逃生梯內暫歇，其餘細節則不願多談，此時寒風仍不斷灌入狹窄梯間，女子冷到一直瑟瑟發抖。

司員未再追問原因，而是耐心安撫情緒，提醒寒流期間酒後滯留戶外，極易引發失溫或意外風險，確認其意識清楚、身體狀況尚可後，反覆叮囑務必儘速返家休息，確保安全。

警方也呼籲，近日寒流來襲，夜間氣溫偏低，若發現有人倒臥街頭或疑似失溫，請即刻通報警方或相關單位，寒冬裡的一次即時關懷，往往就是守住生命的關鍵。

員警耐心安撫女子情緒，反覆叮囑務必儘速返家休息確保安全。（民眾提供）

