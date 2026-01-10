為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    小三「只剩內褲」躺床上！妻突返家當場抓姦還被扯頭髮

    2026/01/10 12:03 記者林嘉東／基隆報導
    陳姓人夫帶許姓「小三」返家，衣服脫到一半，妻子突然返家，見「小三」只穿1條內褲，憤而與陳離婚。基隆地院判陳男敗訴，要賠20萬元精神慰撫金給前妻。（情境照）

    陳姓人夫帶許姓「小三」返家，衣服脫到一半，妻子突然返家，見「小三」只穿1條內褲，憤而與陳離婚。基隆地院判陳男敗訴，要賠20萬元精神慰撫金給前妻。（情境照）

    基隆市一名陳姓人夫趁曾姓妻子不在家，把許姓「小三」帶回家，未料曾女突然返家，赫見先生半裸，許女僅穿1條內褲躺在主臥室床上，拿出手機蒐證，遭先生阻擋攝影，許女則出手抓曾女頭髮，但整個過程全都被拍下。曾女氣到與先生離婚，並向陳男求償50萬元精神慰撫金。基隆地院勘驗錄影畫面後，判陳要賠償曾女20萬元。

    曾女起訴指出，她與陳姓先生2022年結婚，去年4月間，她返家時先生來幫她開門，她一進屋赫見丈夫與許姓女子在主臥室內，上身全裸獨處；當時先生上身全裸、褲子皮帶只穿一半，許女則僅著內褲躺在床上。她立即拿手機錄影存證，許女先以毛毯遮羞，再出手抓她頭髮，先生更伸手阻擋她拍攝。

    事後，陳男辯稱當時他正在打掃；許女則稱，她剛洗完澡正在穿衣，但浴室內並未見衣物。隔月，曾女與陳男離婚，並提告以陳侵害她配偶權，求償50萬元精神慰撫金。

    法官審理時，勘驗曾女當天拍攝的錄影畫面，許女裸身覆蓋毛毯，陳男則裸身入鏡後，隨即畫面晃動，認定陳與許女當時確實裸身共處一室；法官審酌，陳男在婚姻存續期間與許女有逾越一般交友分際的親密行為，已侵害妻子基於配偶關係之身分法益，情節重大，認為曾女請求精神慰撫金有理由，判處陳男要賠償曾女20萬元精神慰撫金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播