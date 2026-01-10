為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    妹子反向跨坐「面對面連結」機車騎士！畫面曝光網友全傻眼

    2026/01/10 12:21 即時新聞／綜合報導
    一名少女搭乘機車時，竟面對面和駕駛抱在一起，還不斷晃動雙腳。（取自爆料公社）

    一名少女搭乘機車時，竟面對面和駕駛抱在一起，還不斷晃動雙腳。（取自爆料公社）

    一名網友近日在臉書PO出影片，只見一名少女搭乘機車時，竟面對面和駕駛抱在一起，還不斷晃動雙腳，影片一出，讓其他網友看了相當傻眼。

    原PO近日在臉書「爆料公社」分享影片，只見在停等紅燈時，看到一名女子在機車上與騎乘機車的騎士「面對面擁抱」。等到綠燈一亮，機車行駛後，女子的雙腳還不斷晃動，看起來相當愜意。

    影片曝光後，引發大量網友痛罵：「人不做，想當猴」、「這一張可能會被吊銷執照，危險駕駛」、「無聊當有趣」、「人與人的連結解鎖新姿勢？」、「她不尷尬，我都替她尷尬了」、「沒錢可以去旅館」、「沒水準」。

    根據《道路交通管理處罰條例》，乘客未依規定穩妥乘坐，恐違反《道路交通安全規則》第88條第1項第2款規定，可處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰；而如果這種乘坐方式導致駕駛無法正常操控機車，或是嚴重影響視線與車身平衡，可能已構成危險駕駛，依據《道路交通管理處罰條例》第43條，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，並當場禁止其行駛及吊扣該汽車牌照六個月。

