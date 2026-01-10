太誇張！半個車身被撞出停車格 正義使者揪出裝沒事肇逃男

轎車被撞到半個車身都彈出停車格。（民眾提供）

台中市南區前天凌晨發生一起離譜肇逃事故，一輛停放在路旁的轎車被撞得半個車身彈出停車格、鈑金扭曲，肇事休旅車駕駛竟下車看了又看，最後選擇低調開走，只是他萬萬沒想到，這場夜襲早已被剛好停車在對面車道休息的「正義使者」全程記錄，警方也迅速鎖定人車通知肇事者到案開罰。

第三分局交通分隊當天凌晨4時許獲報前往復興北路處理交通事故，熱心報案人指出，當時將車停在路旁休息，突然聽見猛烈撞擊聲，抬頭一看，對向一輛白色休旅車竟直接「騎上」停放停車格內轎車，撞擊力道之大，讓原本停好轎車硬生生被推出格外。

更誇張的是，肇事駕駛曾下車查看，卻在短暫停留後離場，員警發現，被害轎車車身多處受損，位置明顯移位，怎麼看都不像「輕微擦撞」，但事故地點偏偏是監視器死角，所幸報案人主動提供行車紀錄器，成為破案關鍵。

影像清楚拍下休旅車肇事後緩慢離去，警方研判車輛應受損不輕，隨即沿行駛方向地毯式查訪，果然在約400公尺外發現一輛右前輪軸歪斜的可疑休旅車，迅速聯繫60歲龍姓男子到案說明。

龍男辯稱，因剛下班又連日疲勞，撞擊時驚醒雖下車查看，但「天色昏暗，沒注意到有明顯損傷」才會先回家休息，眼見對方半個車身被撞出停車格，龍男當場語塞，只能低頭認錯；警方表示，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

