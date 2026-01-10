為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「記住包包型號」6旬婦遇假投資險噴3千美金 詐團教臨櫃匯款話術曝

    2026/01/10 10:52 記者許國楨／台中報導
    詐團手把手教婦人如何應付銀行詢問。（民眾提供）

    詐團手把手教婦人如何應付銀行詢問。（民眾提供）

    「只要記住包包型號，理直氣壯就好，銀行沒資格管你的隱私。」這不是精品銷售話術，而是詐騙集團的「臨櫃匯款教戰守則」，台中市一名年約6旬婦人陷入假投資陷阱，近日差點照單全收，準備把辛苦積蓄匯出，幸好最後關頭被行員與警方聯手攔下，及時保住帳戶裡的美金。

    第一分局西區派出所8日接獲轄內銀行通報，指一名婦人欲臨櫃匯款3060美元，行員關懷提問時，對方神情緊張、說詞反覆，雖聲稱是「購買精品包」，卻說不清楚品牌來源與交易細節，讓人越聽越霧，警方到場後，在取得同意下檢視其LINE對話紀錄，真相立刻浮上檯面。

    原來婦人日前在網路上結識一名自稱「陳姓男子」的網友，雙方從未見面，對方卻熱情指導她投資「黃金指數」，並要求一次匯款2萬美元到香港帳戶，王婦坦言金額過高負擔不起，對方隨即「貼心調整方案」，改要她先匯3060美元（折合台幣約9萬餘元）試水溫，還不忘手把手教學如何應付銀行詢問。

    更誇張的是，該名網友直接在LINE裡傳授標準答案，「找個價格相符的包包，記住型號名稱就好了，理直氣壯的匯款申請就好了，自己的隱私權銀行無權干涉」，甚至貼心附上兩張精品包照片，要她記住型號名稱，臨櫃時照本宣科就行。

    只是話術破綻百出，在警方與行員輪番解說下，婦人終於恍然大悟，驚覺自己差點為了一個「沒見過面的朋友」把錢送出國，當場取消匯款，頻頻向警方與行員致謝。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    所幸行員與警方輪番勸說，婦人當場取消匯款。（民眾提供）

    所幸行員與警方輪番勸說，婦人當場取消匯款。（民眾提供）

