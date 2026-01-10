「法律父親」卡關！3歲童恐成國籍人球 單親媽崩潰陳情

女子留學美國產下一子，近日回台辦理孩子的定居證時卡關，擔心孩子無定居證變成人球。（民眾提供）

彰化一名赴美留學的女子與丈夫感情生變，分居期間卻與美國男友生下一子，去年女子帶著孩子返台定居，卻因孩子國籍問題卡關，主因是孩子出生時仍屬婚姻存續期間，法定父親仍是前夫，辦理定居與設籍必須取得前夫同意，但前夫既不承認也不回應，導致母子兩人必須不斷出境、再入境，眼看1月16日免簽期限將至，母親擔心再出境恐回不了台灣，焦急向立委陳素月陳情。

女子表示，她2022年底在美國生下兒子後即與丈夫離婚，兒子的生父是美國籍前男友。當地法院已判決監護權全由她行使，去年7月她決定帶著孩子返台定居，當時孩子以美國籍免簽方式入境，但只能停留3個月。

她回台後即向戶政單位申請設籍，卻被告知須先取得移民署核發的定居證。然而移民署指出，由於孩子出生時她的婚姻關係仍存續，依法定推定，其前夫為孩子法律上的父親，因此辦理相關手續須獲前夫同意，但因前夫拒不配合，為此，她不得不向法院提起「親子關係不存在」訴訟，可是訴訟程序漫長。

女子說，上週法院終於裁定暫時由她單獨行使子女權利義務，本以為終能解套，但再詢問移民署仍被告知，無法直接辦理定居證，讓她幾近崩潰，加上第二次免簽期限又逼近，她擔憂若再次出境，「恐怕就回不了家了」，因而緊急求助民代。

陳素月服務處表示，接獲陳情後已協調外交部與移民署。依規定，免簽入境者須於期限屆滿前離境，但考量幼兒多次出入境極不方便，相關單位同意給予15天緩衝期，並請當事人盡速向移民署申請延長。服務處也將持續協助，爭取讓孩子早日取得合法居留身分，結束母子漂泊不安的困境。

