    社會

    失智老婦寒夜徘徊捷運站 暖警載回派出所助返家

    2026/01/10 06:48 記者鄭景議／台北報導
    大安分局新生南路派出所員警巡邏發現後，擔心老婦人在低溫中受凍，趕緊將她載回派出所提供熱水保暖。（記者鄭景議翻攝）

    大安分局新生南路派出所員警巡邏發現後，擔心老婦人在低溫中受凍，趕緊將她載回派出所提供熱水保暖。（記者鄭景議翻攝）

    80歲的陳姓老婦人，本週一冷氣團襲台、氣溫驟降之際，獨自徘徊在北市忠孝新生捷運站內，神情茫然且無法說明身分與住處。大安分局新生南路派出所員警巡邏發現後，擔心老婦人在低溫中受凍，趕緊將她載回派出所提供熱水保暖，並成功聯繫家屬將她接回，讓家屬對警方的即時伸援表達由衷感激。

    大安分局新生南路派出所表示，近日氣溫偏低，員警在執行捷運站安全維護巡守勤務時，接獲通報指稱站內有一名長者疑似走失且久站不離。員警趕抵現場關懷詢問時，發現老婦人言語表達困難，無法清楚說出姓名及回家的路，研判老婦人可能患有失智情形。由於當時站外冷風刺骨，員警考量長者身體狀況，先行將老婦人載回派出所休息。

    抵達派出所後，員警隨即提供溫水並協助保暖，耐心安撫老婦人不安的情緒，並透過警政系統交叉比對歷年資料。經過多方查詢，員警終於確認老婦人的身分並聯繫上焦急尋人的家屬。在等待期間，員警也全程在旁陪伴聊天，確保老婦人的人身安全與情緒穩定。

    家屬趕到派出所見到老婦人平安無恙，心中大石總算落地。家屬向警方表示，因為天氣轉冷，本來就擔心長者獨自外出，沒想到竟然一路走到捷運站還迷了路，幸好有熱心員警即時且細心的照顧，才能讓一家人平安團圓。

    大安分局提醒，家中若有失智或高齡長者，家屬應多加留意其動向，避免讓其獨自出門。建議可讓長者配戴印有聯絡資訊的防走失裝置或手環，以利在發生走失情況時，警方能第一時間協助返家。警方也將持續秉持視民如親的精神，守護市民的安全。

