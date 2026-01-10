民間社工伸狼爪 邀遠親赴旅館兩度硬上得逞

民間社工在旅館強制性交遠親小花，台南地方法院依法判1年8個月。（情境照）

民間社工竟對遠親伸出狼爪，前年6月他約遠親小花（化名）一起去永康的旅館，小花遭社工脫褲強制性交兩次得逞，該社工被判處1年8月徒刑且不得緩刑。

判決指出，社工與小花為遠房親戚，前年6月25日凌晨0時30分許，兩人到旅館房間後，小花指控被以違反意願方式強制性交，事後向警方報案，由永康分局報告檢方偵辦並起訴。

法官認定，社工在庭上坦承犯行，與小花於警詢、偵查的證述相符，卷內另有警方指認紀錄、雙方Instagram對話截圖，以及與友人、親友的通訊對話、旅館訂房系統查詢翻拍等資料佐證。

量刑部分，法院指出強制性交罪法定刑為3年以上有期徒刑，並認為社工在密接時間、地點的連續行為屬接續犯，僅成立一罪。法院又考量兩人相偕前往社工留宿的旅館，社工違反小花意願仍出手犯案，造成她身心受創，犯後坦承並與小花和解，依約賠償6萬元完畢且獲原諒，依刑法第59條酌減其刑，判處1年8月。

但是，緩刑的法定要件之一是過去未曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，社工先前因不能安全駕駛動力交通工具案件，被南投地院判有期徒刑3月，判決在前年9月24日確定，前年11月5日已易科罰金執行完畢，因此不符合刑法第74條第1項的緩刑要件，因此不准緩刑。

