匿名爆料國軍前女友寢室當砲房 她裝「陌生人」當庭電話響戳破

劉女匿名爆料魏姓前女友「寢室當砲房」曝個資，偵訊裝不認識，檢事官撥通手機戳破。（記者王捷攝）

劉姓女子在臉書社團匿名發文，公開魏姓自願役前女友照片，指她與同寢已婚女官兵把寢室當砲房，偵訊時她稱不認識魏女，檢察事務官當庭撥她電話，結果手機響起成破綻，台南地方法院依個資法判5月徒刑可易科罰金。

前年劉女與魏女分手後，她在「靠北長官」等社團匿名刊登7則文章，並張貼魏女照片、軍種，使不特定人可辨識身分，不久劉女又PO文稱，魏女向她求情先撤文，如果沒有把欠款還給她，就會再度爆料，但魏女隨後向台南市警三分局報案。

後續劉女多次傳訊息催促魏女還錢，但魏女已讀不回，判決認為，訊息時間與貼文等內容先後吻合，且貼文所附對話截圖與通訊紀錄相符，足認貼文由劉女所發。

但是，劉女在警詢、偵查及準備程序否認犯行，一再表示不認識也未見過魏女，後來魏女當庭說出劉女手機門號，檢察事務官隨即撥打，劉女手機當場響起，在事證明確下仍否認相識，合議庭認為她的說詞很難採信。

法官認為，劉女同時涉個資法、散布文字誹謗，因接續發文屬想像競合，從重以非法利用個資處罰，審酌貼文揭露個資且涉及性隱私，並否認犯行，量處5月徒刑，可以易科罰金，全案仍可上訴。

