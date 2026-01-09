1/9 財神沒上班！大樂透、今彩539頭獎均摃龜

1月9日開獎的第115000008期今彩539頭獎摃龜；第115000003期大樂透頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月9日開獎的第115000008期今彩539頭獎摃龜；第115000003期大樂透頭獎也摃龜。

第115000003期大樂透中獎號碼「01、07、13、14、34、45，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎開出3注，可得57萬7492元；參獎共32注中獎，每注可得5萬8304元；肆獎共93注中獎，每注可得1萬2896元；伍獎共1725注中獎，每注可得2000元；陸獎共2691注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9066中獎，每注可得400元；普獎共3萬2275注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000003期49樂合彩中獎號碼為「01、07、13、14、34、45」。四合共14注中獎，每注可得20萬元；三合共100注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2924注中獎，每注可得1250元。

第115000008期今彩539中獎號碼為「01、12、14、22、34」。頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6973注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7563注中獎，每注可得50元。

第115000008期39樂合彩中獎號碼為「01、12、14、22、34」。四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共274注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬624注中獎，每注可得1125元。

第115000008期3星彩中獎號碼為「668」。壹獎共62注中獎，每注可得5000元。

第115000008期4星彩中獎號碼為「4393」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法