屏東內埔毒蟲躲警撞車徒步逃 天冷腳麻跑50公尺被逮

屏東內埔謝男為躲警方不慎追撞前車，下車跑不到50公尺束手就擒。（警方提供）

屏東縣內埔鄉昨天下午發生一起離譜的車禍，1名毒蟲被追捕時不慎衝撞前車，但他認為有機可乘，下車徒步逃逸，不過疑似天冷腳麻，這名謝姓毒蟲跑不到50公尺就舉雙手投降，乖乖被逮。

網路盛傳昨天晚間7時在內埔鄉科大路段發生「警匪追逐」事件，警方澄清，當時內埔所員警巡邏至老埤村河堤時，發現一輛自小客車形跡可疑欲攔查。

不過，年約50歲謝姓男子明顯心裡有鬼，他見員警下車即駕車加速逃逸，警方尾隨至科大路一段與西銀巷口時，謝嫌駕駛車輛不慎撞上前方正在停等的車輛。

謝男看似神勇下車企圖逃逸，但沒想到才跑50公尺，就在警方喝令下放慢腳步，隨後轉身高舉雙手，警方也一擁而上擒住謝嫌，並在其車內起獲毒品，全案依違反毒品危害管制條例，移送屏東地檢署偵辦。

警方指出，謝男的追撞車禍所幸無人受傷，並將對受害車主進行筆錄，作為向謝男求償依據。而謝男除毒品罪外，並依道路交通管理處罰條例第35條舉發毒駕。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在謝男車上起出毒品。（警方提供）

