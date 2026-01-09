為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東內埔毒蟲躲警撞車徒步逃 天冷腳麻跑50公尺被逮

    2026/01/09 22:08 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東內埔謝男為躲警方不慎追撞前車，下車跑不到50公尺束手就擒。（警方提供）

    屏東內埔謝男為躲警方不慎追撞前車，下車跑不到50公尺束手就擒。（警方提供）

    屏東縣內埔鄉昨天下午發生一起離譜的車禍，1名毒蟲被追捕時不慎衝撞前車，但他認為有機可乘，下車徒步逃逸，不過疑似天冷腳麻，這名謝姓毒蟲跑不到50公尺就舉雙手投降，乖乖被逮。

    網路盛傳昨天晚間7時在內埔鄉科大路段發生「警匪追逐」事件，警方澄清，當時內埔所員警巡邏至老埤村河堤時，發現一輛自小客車形跡可疑欲攔查。

    不過，年約50歲謝姓男子明顯心裡有鬼，他見員警下車即駕車加速逃逸，警方尾隨至科大路一段與西銀巷口時，謝嫌駕駛車輛不慎撞上前方正在停等的車輛。

    謝男看似神勇下車企圖逃逸，但沒想到才跑50公尺，就在警方喝令下放慢腳步，隨後轉身高舉雙手，警方也一擁而上擒住謝嫌，並在其車內起獲毒品，全案依違反毒品危害管制條例，移送屏東地檢署偵辦。

    警方指出，謝男的追撞車禍所幸無人受傷，並將對受害車主進行筆錄，作為向謝男求償依據。而謝男除毒品罪外，並依道路交通管理處罰條例第35條舉發毒駕。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在謝男車上起出毒品。（警方提供）

    警方在謝男車上起出毒品。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播