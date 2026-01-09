為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    一株野山參60萬？金門電信員工聽到 機警報案保住老翁血汗錢

    2026/01/09 22:14 記者吳正庭／金門報導
    金門警方據報，力勸洪姓老翁不要將錢匯給網友買野山參。（金門縣警察局提供）

    金門警方據報，力勸洪姓老翁不要將錢匯給網友買野山參。（金門縣警察局提供）

    金門洪姓老翁與網友通話時，得知網友重病纏身且準備將80年的「野山參」賣掉治病，老翁佛心大發，想花60萬元助人，剛巧被現場裝修網路的中華電信李姓工作人員聽到，直覺有詐，立刻打電話報警，經警方出動2警到場，3人合力勸說，終於讓老翁打消買參念頭。

    金門縣警察局金城分局表示，洪姓老翁在網路社群認識1名網友，該網友自稱重病纏身，急需一筆錢支付手術費用治病，但手頭又沒有足夠的現金，決定忍痛割愛，願把珍藏許久的80年野山參賣給洪翁，售價只要60萬元，洪姓老翁認為既可幫助網友治病，又能拿到世上罕見的80年野山參，一舉兩得。

    當時在洪家安裝網路線的中華電信李姓工作人員，一邊忙著對接網路線，一邊聽著洪姓老翁與網友的對話，越聽越不對勁，直覺老翁遇到詐騙，立刻撥打110向警方報案。

    金城分局金城派出所警員洪紹軒、謝秉修獲報趕往現場，詢問老翁詳細事發經過，再結合實務經驗及過往案例，直言對方就是詐騙，經過員警苦口婆心分析、解釋，並拿出過往相關詐騙案例說明，才終使洪翁恍然大悟，不斷感謝警方與李姓裝修人員及時關懷與告知，才能讓他荷包免於失血。

    金城分局呼籲，現今網路詐騙氾濫，民眾與網友交談時務必提高警覺，切勿輕信片面之詞而交付財物，如有任何疑慮都可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

    金城分局呼籲，民眾與網友交談務必提高警覺，如有任何疑慮都可撥打165反詐騙專線或110諮詢。（金門縣警察局提供）

    金城分局呼籲，民眾與網友交談務必提高警覺，如有任何疑慮都可撥打165反詐騙專線或110諮詢。（金門縣警察局提供）

