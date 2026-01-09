北市刑大員警值班台吃晚餐 仇警男拍片爆料：逮到你了！

44歲林姓男子在台北市刑警大隊看到值班台執勤的偵查佐，和1名女子吃晚飯聊天，認為逮到「小辮子」、故意貼近用手機拍攝，並發布網上，網友質疑他小題大作。（警方提供）

44歲林姓男子3日下午6時左右，以休息名義進入台北市刑警大隊一樓沙發區小憩，期間，他看到值班台執勤的偵查佐，和1名女子吃晚飯聊天，認為逮到「小辮子」、故意貼近用手機拍攝，還以消遣口吻說「我在拍攝美食」；林男後來被帶到大同分局調查，發現他是有仇警情緒的「檢舉達人」，訊後請回。林男則將影片發布網上，網友質疑他小題大作。

北市刑大調查後表示，當時偵八隊員警因為值班，所以和帶晚餐來的海巡署女偵查員，在值班台邊吃邊討論案情，並非如對方所影射的情節。不過市刑大會對此列入檢討，值班員警如遇用餐時段，必須找人替換執勤。

據了解，台北市刑警大隊駐地的一樓值班台，設有2個門崗，採24小時輪班制，一位是特勤中隊隊員，負責警力戒備；另一位則是刑事偵查佐，但偵查佐只負責早上9點到晚上9點勤務，主要提供民眾案件諮詢服務，其餘時段則由特勤中隊再調派警力擔綱。

同時，一樓還設有便民服務區，民眾可坐在沙發休息。不過因門崗工作都是4小時一班，值班人員因不得擅離職守，又不方便找人暫時替代，用餐時間只能儘量在值班台吃便當解決。

警方表示，3日晚間林姓男子以休息為名義得以進入北市刑大一樓的沙發區，當時由曾姓偵查佐擔任值班勤務，海巡署女隊員購買餐點前來隊部，與曾員共進晚餐並討論案件偵辦進度。

林男瞥見值班員警和女子用餐，認為有料可爆，隨即持手機貼近拍攝。曾員發現後上前制止，林男調侃說「我拍美食而已」、「看吃多好」、「你手不要在那邊擋」，更質疑曾員身分飆罵。曾員無奈下通報轄區大同分局寧夏路派出所。

警員趕抵現場，發現林男過去經常針對警方惡意檢舉，是令基層困擾的頭痛人物；抄錄資料後，林男離開，但隨後在網上貼出拍攝的影片爆料。

北市刑大督察組調查後表示，當日是海巡署偵查人員因案件偵辦至市刑大洽公，適逢用餐時段，所以才攜帶餐點至大隊，2人並非情侶。但警方也承認，員警執勤警覺及駐地安全維護意識顯有不足，即刻予檢討在案，亦將持續強化內部管理要求及相關案例教育訓練。

由於警察隊部駐地一般民眾不得無故入內拍照或攝影，林男此舉是否觸法，警方將考量後究辦。

