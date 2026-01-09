把人當牲畜凌虐！台中七期豪宅虐殺案 主嫌重判無期原因曝

台中地院國民法庭判處主嫌劉世惠無期徒刑。（資料照）

台中地院國民法庭認定，七期豪宅虐殺案主嫌劉世惠具備「最強支配力」，不僅主導拘禁，施暴手段最多、最殘忍，更在長時間凌虐下造成被害人死亡，犯後態度惡劣、推諉卸責，毫無悔意，最終依私行拘禁凌虐致死罪，重判無期徒刑，褫奪公權終身。

震驚社會的七期豪宅虐殺案源於劉世惠與許姓助理間長期財務糾紛，2024年10月18日凌晨，劉世惠糾集劉季昀、石姓員工及一名少年，以「談清楚」為由留下許男，展開長達數小時的拘禁與暴力凌虐。台中地院國民法庭審理時，勘驗大量監視器與手機影像，顯示許男遭限制行動、剝除衣物，多人輪流毆打。

施暴者拿鋁棒、鐵鎚、皮帶、六角扳手、尖刀等猛打、戳刺頭部、四肢及軀幹，甚至以電擊棒、空氣槍反覆施虐，更令人髮指的是，劉世惠等人還將烈酒、辣椒醬潑灑在傷口上，拿老虎鉗拔門牙，以吸塵器塞入口中猛吸，手段殘忍至極。

中院指出，主嫌劉世惠對本案最有支配力，凌虐手段最多、最殘忍，釀許遭受長時間折磨死亡，他一再推託、依偵查進度及呈現證據才部分認罪，犯後態度最差，且其主張案發前曾施用毒品，精神狀況不佳，希望適用刑法減輕其刑，但經精神鑑定正常，審酌劉世惠可以長時凌虐被害人，事後拍影片掩飾犯行，顯無辨識能力下降情形。

至於其餘共犯，法院認為劉季昀參與程度較低但未即時認罪，判處13年6月徒刑，年僅19歲的石姓員工雖受僱行事，卻下手不輕，判處12年徒刑；少年另由少年法庭審理。

