國3彰化和美路段5車連環撞 2傷送醫、一度回堵8公里

國3彰化和美路段5車連環撞，2人受困送醫，一度回堵8公里。（民眾提供）

國道3號彰化和美路段今天（9日）下午5時許傳出5車連環撞意外，小貨車有2人受困，救出後送往彰化基督教醫院，2人均有意識，目前正在檢查中，由於車禍發生時間為上下班尖峰時段，南向車流一度回堵8公里。

彰化縣第一消防大隊表示，這起意外發生在今天下午5點16分，地點在國道3號194公里南下外側車道，出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員11人前往搶救。

第一消防大隊指出，到場發現大貨車與小貨車發生碰撞，簡男駕駛小貨車，王女坐在副駕駛座，2人均受困，經使用破壞器材救出2人，簡男左腳踝疑似封閉性骨折，肢體擦傷，王女則是右腳踝疑似封閉性骨折、肢體及臀部多處擦傷，立即送往彰基醫院救治，意識清楚正在進一步檢查。

國道七隊表示，這起5車意外，疑似是一部大貨車未保持安全距離，先追撞前方小貨車，接著再推撞前方2台小客車與1台大貨車，造成小貨車的駕駛與乘客共2人受傷。

國道警方呼籲，國道駕駛要保持安全距離，養足精神上國道，如果沒有注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

