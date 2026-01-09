信義A4百貨外擋道口角 男竟掏瓦斯槍對空鳴槍

王姓男子去年11月11日下午行經台北市信義區新光三越A4百貨外時，與另一名男子因走路擋道問題爆發激烈口角。（記者鄭景議翻攝）

一名王姓男子去年11月11日下午行經台北市信義區新光三越A4百貨外時，與另一名男子因為走路擋道問題爆發激烈口角，隨後演變成徒手互毆。混亂中王男竟從後背包掏出一把瓦斯槍對空擊發，造成現場民眾虛驚一場。信義分局獲報到場調閱監視器釐清案情，雖然雙方皆不願提告，警方仍依違反「社會秩序維護法」將2人帶回偵辦。

信義分局調查，去年11月11日下午5時25分，王姓男子與另名男子步行在人潮往來的松高路一帶，兩人在新光三越A4百貨外因行走動線互相擋道而產生摩擦，起初只是互相叫罵，隨後大打出手，在路邊推擠扭打。王男突然從隨身後背包中抽出一把瓦斯槍，直接朝天空擊發一槍，響亮聲響隨即引發路人側目、恐慌。

請繼續往下閱讀...

轄區員警接獲報案立即趕往現場，調閱周邊監視器畫面還原真相。警方確認雙方確實有互毆行為，且王男也確實有持瓦斯槍鳴槍動作。雖然兩人在冷靜後均表示不打算對另一方提出傷害告訴，但警方認為在公共場所打架、開槍已嚴重影響治安與社會秩序。

警方隨後將2人帶回派出所，並依「社會秩序維護法」第87條第1項第2款「互相推打」，以及第63條第1項第4款「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害安全之虞」移送裁處。此外，王男持有的瓦斯槍也由警方依法查扣。

信義分局呼籲，民眾在公共場所切勿無故攜帶類似真槍的瓦斯槍或鎮暴槍，根據「社會秩序維護法」第65條第1項第3款規定，此舉最高可處3日以下拘留或台幣3萬元以下罰鍰。警方強調，這類行為不僅造成民眾恐慌，並浪費社會資源，更可能因為被誤認為真槍引發執法危險，民眾應避免攜帶此類物品，以免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法