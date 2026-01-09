為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「以虐取樂」泯滅人性!台中七期豪宅命案 前警友站幹部劉世惠判無期

    2026/01/09 17:43 記者許國楨／台中報導
    台中地院國民法庭判劉世惠無期徒刑。（資料照）

    台中七期豪宅前年爆凌虐致死案，32歲博弈業者劉世惠因金錢與請款糾紛，夥同友人將任職助理許姓男子長時間拘禁虐殺，甚至錄影取樂，手段之殘酷引發譁然，台中地方法院國民法庭今（9日）宣判，依私行拘禁凌虐致死罪判劉世惠無期徒刑，褫奪公權終身，兩名共犯分判12年及13年6月，可上訴。

    劉世惠自2020年起聘僱許男協助處理事務，雙方因債務、傳播小姐費用及歷來請款問題累積嫌隙，2024年10月18日凌晨，劉糾集37歲友人劉季昀、19歲員工石庭彰及林姓少年，在七期豪宅內要求許男留下，隨即展開長時間拘禁與毆打。

    檢方指控，眾人持多種工具對許男施暴，並強迫其飲用含毒飲品，還在過程中拍攝影片取樂，法醫相驗指出，死者全身多處傷勢，死因與嚴重外傷引發的肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解及多重生理併發症有關，屬長時間反覆凌虐所致。

    更引發社會譁然的是，劉世惠案發時身分竟為台中市六分局警友站副站長，案發後劉等人未立即報案，反而清理現場、串證，甚至假冒警察身分對救護人員謊稱死者自殘，還拍攝假影片試圖誤導偵辦方向，犯後態度惡劣。

    國民法官審理期間，檢方當庭勘驗被告自行錄下凌虐影像，畫面中死者多次呼救卻無人停手，公訴檢察官指出，劉世惠經精神鑑定心智狀態正常，犯行並非一時失控，而是長時間「以虐取樂」，將生命視為折磨對象，完全泯滅人性。

    對於劉在審理後期提出「抄佛經」作為悔過表現，檢方直言，相關行為發生於案發一年多後，未見實質彌補與賠償，難認為真誠悔悟；國民法庭綜合犯行手段、犯後態度及對社會衝擊，作出最重量刑。

