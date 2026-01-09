為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹山廢木再生工廠悶燒竄煙 消防灌救逾8小時撲滅

    2026/01/09 17:29 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山鎮廢木再生工廠，悶燒竄出大量白煙，消防員灑水降溫。（南投縣消防局提供）

    南投縣竹山鎮位在集山路3段的廢木再生工廠，今清晨5點多突然竄出白煙悶燒，由於現場堆置大量木材易燃物，南投縣消防局出動大批人車灌救，並針對屋頂、機台火星持續灑水，歷經8個多小時灑水降溫，下午1點45分完全撲滅火勢，所幸未有人員受傷。

    南投縣消防局表示，該工廠為鋼骨鐵皮建物，主要是利用廢棄家具邊角料、原木木材，將原料破碎、篩選後，製成木質顆粒，是以廢木材轉為再生能源的廠房，由於現場堆放大量木屑，消防人員到場時，廠房內滿布白色濃煙，經以熱顯儀找出屋頂與機台上的火星後，便全力灑水灌救。

    消防局也說，由於現場木屑悶燒產生大量白煙，除派員將廠房屋頂切開，以灑水方式降溫排煙，另在廠房大門也放置排煙機，加速煙霧散去與降溫，經8個多小時噴灑水霧降溫，直到下午近2點才完全撲滅火勢，詳細起火原因仍待火調釐清。

    南投竹山鎮廢木再生工廠火警，消防人員經灑水降溫和排煙，灌救8個多小時才撲滅火勢。（南投縣消防局提供）

