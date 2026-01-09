調查局33人職務調動 連震宗調陞副局長

高雄市調查處處長連震宗將接任調查局副局長。（資料照）

調查局今日發布處長、副處長共33人職務異動，由於調查局副局長吳以公將於1月15日退休，高雄市調查處處長連震宗將接任副局長一職。

連震宗是東海大學法律系畢業、調查班第27期結業，他歷任過南部地區機動工作站主任、毒品防制處副處長、桃園市調處副處長、航業調查處處長、廉政處長、高雄處長等重要職務。

請繼續往下閱讀...

由於連震宗調陞為副局長，高雄市調查處處長遺缺，由高雄處副處長張漢明調陞，新北市調查處長何復生則調任研究委員會主任委員，新北處長遺缺由國內安全調查處長陳宇源接任，國內安全調查處長遺缺由副處長林大專調陞，另外，兩岸情勢研析處副處長龍竹筠調陞兩岸情勢研析處處長。

法務部調查局簡任職務異動名單

一、高雄市調查處處長連震宗調陞副局長。

二、新北市調查處處長何復生調任研究委員會主任委員。

三、主任秘書室研究委員凌文興調任研究委員會副主任委員。

四、國內安全調查處副處長林大專調陞國內安全調查處處長。

五、兩岸情勢研析處副處長龍竹筠調陞兩岸情勢研析處處長。

六、國內安全調查處處長陳宇源調任新北市調查處處長。

七、高雄市調查處副處長張漢明調陞高雄市調查處處長。

八、新竹市調查站主任陳志成調任洗錢防制處副處長。

九、國內安全調查處簡任秘書兼據點協調中心主任溫雲升調任國內安全調查處副處長。

十、兩岸情勢研析處副處長胡國華調任國內安全調查處副處長。

十一、兩岸情勢研析處簡任秘書唐永瑞調任兩岸情勢研析處副處長。

十二、嘉義縣調查站主任謝檔明調任諮詢業務處副處長。

十三、鑑識科學處專門委員闕山仲調任鑑識科學處副處長。

十四、苗栗縣調查站主任姜彥吏調任桃園市調查處副處長。

十五、桃園市調查處副處長邱耀輝調任高雄市調查處副處長。

十六、臺北市調查處士林調查站主任黃淑華調任基隆市調查站主任。

十七、桃園市調查處機動工作站主任温俊雄調任新竹市調查站主任。

十八、澎湖縣調查站主任林山峻調任新竹縣調查站主任。

十九、高雄市調查處左楠調查站主任湯玉峯調任苗栗縣調查站主任。

二十、新北市調查處板橋調查站主任謝智皓調任雲林縣調查站主任。

二十一、航業調查處高雄調查站主任余國呈調任嘉義市調查站主任。

二十二、航業調查處基隆調查站主任陳耀輝調任嘉義縣調查站主任。

二十三、新北市調查處重新調查站主任李應泉調任澎湖縣調查站主任。

二十四、經濟犯罪防制處專門委員兼打詐督導中心主任陳茂益調任新北市調查處重新調查站主任。

二十五、新北市調查處簡任秘書呂俊慶調任新北市調查處機動工作站主任。

二十六、臺北市調查處外事調查站主任李青憲調任航業調查處高雄調查站主任。

二十七、督察處局本部（二）駐區督察葉仁傑調任總務處簡任秘書。

二十八、高雄市調查處鳳山調查站主任李俊仁調任臺南市調查處專門委員。

二十九、督察處臺中市（二）駐區督察吳志賢調任政風室簡任督察。

三十、雲林縣調查站主任鍾達振調任督察處局本部（一）駐區督察。

三十一、基隆市調查站主任周至誠調任督察處局本部（二）駐區督察。

三十二、嘉義市調查站主任魏男烜調任督察處新竹縣市駐區督察。

三十三、新竹縣調查站主任馮國建調任督察處臺中市（二）駐區督察。

以上職務異動人員均於115年1月16日到職

高雄市調查處處長連震宗（圖第二排中間者）調陞副局長。（記者王定傳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法