    首頁 > 社會

    8旬翁為愛沖昏頭！中國女網友借錢開刀 行員、警方攔詐保12萬

    2026/01/09 17:26 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市84歲老翁昨天到銀行提領12萬元，要匯給在臉書上結識的中國雲南女網友，基隆市警四分局安樂派出所與行員，聯手守住老翁辛苦積蓄。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市84歲老翁昨天到銀行提領12萬元，要匯給在臉書上結識的中國雲南女網友，基隆市警四分局安樂派出所與行員，聯手守住老翁辛苦積蓄。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市1名84歲老翁在臉書上結識中國雲南女網友，對方以交往為前提博取老翁信任後，再開口借錢，籌開刀所需12萬元醫藥費；老翁被愛情沖昏頭，昨天至銀行臨櫃提款要匯給她，還好行員察覺有異報警，聯手守住老翁辛苦積蓄。

    基隆市警四分局安樂派出所昨天下午1時許接獲金融機構通報指，1名老翁臨櫃欲提領12萬元存款，行員關懷為何提款，得知是要借給中國雲南女網友動手術，懷疑可能遇到詐騙，通知警方到場。

    警員朱曉梵、葉明翰趕抵後耐心詢問老翁才知，老翁去年12月在臉書結識1名自稱住中國雲南的女網友，雙方加LINE後，對方以急需手術費用為由向他借款。警方檢視老翁與對方的手機通訊內容，發現2人素未謀面，對方卻每天跟老翁噓寒問暖，提出想與老翁交往、博取老翁信任後，進一步提出借貸需求，屬典型「假交友詐騙」手法。

    朱員隨即向老翁說明詐騙集團慣用話術及案例，提醒切勿輕信網路陌生人的金錢請求；經耐心勸說，老翁當場打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

    安樂派所長陳品碩呼籲，假交友詐騙手法常鎖定年長者有情感需求，民眾如遇可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同守護財產安全。

    基隆市警四分局安樂派出所警員朱曉梵檢視老翁與對方的手機通訊內容，發現2人素未謀面，對方卻每天噓寒問暖後、進一步提出借貸需求，屬典型「假交友詐騙」手法。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局安樂派出所警員朱曉梵檢視老翁與對方的手機通訊內容，發現2人素未謀面，對方卻每天噓寒問暖後、進一步提出借貸需求，屬典型「假交友詐騙」手法。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局安樂派出所警員朱曉梵（左）、葉明翰耐心勸阻8旬翁匯款，成功保住12萬元積蓄。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局安樂派出所警員朱曉梵（左）、葉明翰耐心勸阻8旬翁匯款，成功保住12萬元積蓄。（記者林嘉東翻攝）

