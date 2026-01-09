8旬翁為愛沖昏頭！中國女網友借錢開刀 行員、警方攔詐保12萬

基隆市84歲老翁昨天到銀行提領12萬元，要匯給在臉書上結識的中國雲南女網友，基隆市警四分局安樂派出所與行員，聯手守住老翁辛苦積蓄。（記者林嘉東翻攝）

基隆市1名84歲老翁在臉書上結識中國雲南女網友，對方以交往為前提博取老翁信任後，再開口借錢，籌開刀所需12萬元醫藥費；老翁被愛情沖昏頭，昨天至銀行臨櫃提款要匯給她，還好行員察覺有異報警，聯手守住老翁辛苦積蓄。

基隆市警四分局安樂派出所昨天下午1時許接獲金融機構通報指，1名老翁臨櫃欲提領12萬元存款，行員關懷為何提款，得知是要借給中國雲南女網友動手術，懷疑可能遇到詐騙，通知警方到場。

警員朱曉梵、葉明翰趕抵後耐心詢問老翁才知，老翁去年12月在臉書結識1名自稱住中國雲南的女網友，雙方加LINE後，對方以急需手術費用為由向他借款。警方檢視老翁與對方的手機通訊內容，發現2人素未謀面，對方卻每天跟老翁噓寒問暖，提出想與老翁交往、博取老翁信任後，進一步提出借貸需求，屬典型「假交友詐騙」手法。

朱員隨即向老翁說明詐騙集團慣用話術及案例，提醒切勿輕信網路陌生人的金錢請求；經耐心勸說，老翁當場打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

安樂派所長陳品碩呼籲，假交友詐騙手法常鎖定年長者有情感需求，民眾如遇可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同守護財產安全。

