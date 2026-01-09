合歡山雪地執勤如「立牌」堅守崗位 民眾送暖暖包打氣

仁愛警分局員警開心收下民眾寄來的暖暖包。（仁愛警方提供）

蕭姓女警在合歡山執行雪地勤務，堅守崗位雙腳凍成內八字，讓民眾看了心疼，紛紛送上關懷，其中吳姓大姐姐，除寄給仁愛警分局薑母紅茶，今天再送去暖暖包304盒，讓員警執勤時多一點溫暖，員警也特別秀出暖暖包表達感謝之意。

合歡山上月26日下雪，仁愛警分局翠峰派出所的蕭姓女警，在雪地執勤堅忍不拔，雙腳凍成內八字，畫面被PO上網後，引發近萬名網友按讚並心疼是否受凍。蕭姓女警雖強調，分局提供的禦寒裝備相當充足，勤務期間也有妥善安排輪班，執勤過程中並未感到受凍不適，但是網友關心不斷，「愛心大姐姐」元月2日寄到分局300袋薑母紅茶包，今天加碼寄到分局394盒暖暖包，讓仁愛的「警察小姐姐」、「警察小帥哥」們在執勤時更溫暖。

代收下暖暖包的警察表示，在冷冽山風與低溫環境下，這份暖心物資猶如雪地中的暖陽，溫暖大家的雙手，也更有動力。

合歡山去年12月26日降下瑞雪，1名女警站在風雪中執勤，敬業精神令網友紛紛按讚。（圖擷取臉書「中橫路況交通資訊站」）

警員秀出愛心暖暖包。（仁愛警方提供）

