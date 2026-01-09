調查局人事異動 連震宗調陞調查局副局長

連震宗調陞調查局副局長。（資料照）

調查局今天發布最新人事異動，高雄市調查處處長連震宗調陞調查局副局長，高雄市調查處長職務由副處長張漢明接任，另外，國內安全調查處處長陳宇源調任新北市調查處處長。

調查局表示，這次人事異動共計33人並於1月16日到職。

請繼續往下閱讀...

33人異動名單，分別包括高雄市調查處處長連震宗調陞副局長；新北市調查處處長何復生調任研究委員會主任委員；主任秘書室研究委員凌文興調任研究委員會副主任委員；國內安全調查處副處長林大專調陞國內安全調查處處長。

兩岸情勢研析處副處長龍竹筠調陞兩岸情勢研析處處長；國內安全調查處處長陳宇源調任新北市調查處處長；高雄市調查處副處長張漢明調陞高雄市調查處處長。

新竹市調查站主任陳志成調任洗錢防制處副處長；國內安全調查處簡任秘書兼據點協調中心主任溫雲升調任國內安全調查處副處長；兩岸情勢研析處副處長胡國華調任國內安全調查處副處長；兩岸情勢研析處簡任秘書唐永瑞調任兩岸情勢研析處副處長。

嘉義縣調查站主任謝檔明調任諮詢業務處副處長；鑑識科學處專門委員闕山仲調任鑑識科學處副處長；苗栗縣調查站主任姜彥吏調任桃園市調查處副處長；桃園市調查處副處長邱耀輝調任高雄市調查處副處長。

台北市調查處士林調查站主任黃淑華調任基隆市調查站主任；桃園市調查處機動工作站主任温俊雄調任新竹市調查站主任；澎湖縣調查站主任林山峻調任新竹縣調查站主任；高雄市調查處左楠調查站主任湯玉峯調任苗栗縣調查站主任；新北市調查處板橋調查站主任謝智皓調任雲林縣調查站主任。航業調查處高雄調查站主任余國呈調任嘉義市調查站主任；航業調查處基隆調查站主任陳耀輝調任嘉義縣調查站主任；新北市調查處重新調查站主任李應泉調任澎湖縣調查站主任。

經濟犯罪防制處專門委員兼打詐督導中心主任陳茂益調任新北市調查處重新調查站主任；新北市調查處簡任秘書呂俊慶調任新北市調查處機動工作站主任；台北市調查處外事調查站主任李青憲調任航業調查處高雄調查站主任。

督察處局本部（二）駐區督察葉仁傑調任總務處簡任秘書；高雄市調查處鳳山調查站主任李俊仁調任台南市調查處專門委員；督察處台中市（二）駐區督察吳志賢調任政風室簡任督察。

雲林縣調查站主任鍾達振調任督察處局本部（一）駐區督察；基隆市調查站主任周至誠調任督察處局本部（二）駐區督察；嘉義市調查站主任魏男烜調任督察處新竹縣市駐區督察；新竹縣調查站主任馮國建調任督察處台中市（二）駐區督察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法