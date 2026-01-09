新竹帝寶工地1工人墜落 左大腿開放性骨折及頭部外傷送醫

新竹市位在香山茄苳交流道附近的新竹帝寶工地下午發生1工人墜落意外，吳姓男子左大腿開放性骨折及頭部外傷送醫。（新竹市消防局提供）

新竹市位在香山茄苳交流道附近的新竹帝寶工地今天下午發生工地施工人員墜落意外，29歲吳姓工人在工地的電梯井工作時，不明原因從1樓墜落到地下2層的工地，造成左大腿開放性骨折及頭部外傷，幸意識清醒。消防局救護人員獲報前往搶救，已將患者送往醫院救治，並通報職安單位做後續勘驗。

消防局表示，今天下午2點21分獲報有建築工地創傷墜落救護案件，消防局出動3輛救護車共8人前往現場，現場疑有工作人員從電梯井墜落，到現場後，發現29歲吳姓工人已從1樓電梯井墜落到6-7米深的地下2層工地，救護人員到場後，發現吳姓工人的左大腿有開放性骨折，且頭部有外傷，但意識清楚。

請繼續往下閱讀...

救護人員擔心傷者墜落恐有腦震盪，已送往馬偕醫院搶救與觀察。相關墜落原因及是否有穿戴護具及掛繩等裝備，還待職安相關單位調查。

新竹市位在香山茄苳交流道附近的新竹帝寶工地下午發生1工人墜落意外，吳姓男子左大腿開放性骨折及頭部外傷送醫。（新竹市消防局提供）

新竹市位在香山茄苳交流道附近的新竹帝寶工地下午發生1工人墜落意外，吳姓男子左大腿開放性骨折及頭部外傷送醫。（新竹市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法