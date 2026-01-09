彰化芳苑火燒車！駕駛火海逃生15％燒燙傷 緊急送醫搶命

彰化芳苑鄉芳漢路9日清晨發生火燒車意外，消防隊抵達，車輛已經陷入火海。（民眾提供）

彰化縣芳苑鄉今（9日）清晨驚傳火燒車意外！1名27歲蔡姓男子今日清晨駕駛自小客車行經芳苑鄉芳漢路一段時，車頭突然竄出濃煙並迅速起火，蔡男趕緊拉開車門跳車逃生，仍遭火勢波及受傷，倒臥在車前約10公尺處動彈不得，民眾見狀報警送醫急救，目前暫無生命危險。警方表示，初步認為是車輛故障或電路問題釀禍，詳細起火原因仍待釐清。

彰化縣消防局漢寶消防分隊表示，今日清晨5時56分獲報火燒車事件，立刻出動15名消防人員、消防車3輛等到場搶救，發現車輛已陷入一團大火，即刻佈水線搶救滅火，搶救中發現蔡男倒地受傷，一邊壓制火勢、一邊替傷者急救。

漢寶消防分隊表示，初步檢傷顯示，蔡男臉部、右手臂以及雙膝都有燒燙傷與擦傷，估計約15%二級燙傷面積，意識清楚但痛苦難耐，後由救護人員緊急送往彰濱秀傳醫院救治。

警方表示，受傷的蔡姓男子是該車駕駛，當時他見汽車竄出火苗，立即跳車逃生。至於火燒車起因，目前仍由警消與火調科持續調查中，不排除車輛故障或電路問題釀禍，詳細原因仍待釐清。

消防隊佈水線搶救滅火，大火仍將車輛燒成廢鐵。（民眾提供）

