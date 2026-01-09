國道警「剪斷跨越橋圍籬」開缺口拍違規 雲林縣府：未收到申請

國道警察在跨越橋上的鐵絲圍籬開缺口取締國道違規。（民眾提供）

跨越國道1號246.1公里上方高架橋圍籬遭剪破約50公分缺口，有民眾說，看到警方用來拍照取締超速等違規，缺口用束帶固定，很容易打開，擔心有人惡作劇恐影響行車安全。對此，第四公路警察大隊回應，該處是科技執法制高點，因此開設活動式缺口。陸橋主管機關雲林縣府說，未收到國道警申請。

國1道路246.1公里處跨越高架橋是雲林縣大埤居民通行的便橋，但民眾發現，橋上的防護圍籬被剪了一個缺口，經向國道警察查證，確定是警方為科技執法採證而開設的活動式缺口。

國道警察斗南分隊長陳宏銘說，該處是分隊科技執法制高點，為利採證設備取景，經協調工務段在跨越橋上鐵絲圍籬開設活動式缺口，執勤完畢即將缺口復位，不影響圍籬的防護功能。

不過，雲林縣府交通工務局指出，針對國道警在轄管橋梁上開設活動式缺口，並未收到國道警的申請要開缺口取締違規案件，縣府會盤整轄區內跨越國道的橋梁，並派工把缺口先封起來，國道警有需要再向縣府申請。

國道警察在跨越橋上的鐵絲圍籬開缺口取締國道違規，再以束帶固定。（民眾提供）

