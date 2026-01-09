女教師控夫外遇害精神崩潰 學生還是小三的女兒

曾姓女教師控夫與中國籍胡女逾越交往，且小三女兒曾是學生，他蒐證時還遭反嗆「管不住老公」，求償80萬判賠50萬。（資料照）

曾姓女教師控丈夫外遇胡姓中國籍按摩師，甚至小三的女兒還是她學生，讓她精神重創，她到胡女住處外錄音蒐證，又用丈夫的電話卡打給胡女，卻遭對方反嗆「你管不住老公」，台南地方法院因此判丈夫與胡女要賠50萬。

曾女與丈夫有兩個女兒，2012年丈夫涉家暴，曾女聲請保護令後，丈夫一度搬離住處在鹽水租屋，透過友人結識胡女，後來丈夫帶曾女到胡女工作室按摩，而曾女在高中當代理教師時，也教過胡女女兒。

曾女稱，前年丈夫多次到4樓佛堂關門講電話，她在門外聽到親密用語，又在丈夫電腦發現與胡女出遊親密合照，找到投宿旅店刷卡簽單等證據，還有多筆以備註「幫助胡女」的匯款，因此以侵害配偶權，向兩人求償80萬。

丈夫否認外遇，胡女自稱慈濟師姐，常聽他訴苦並勸他維繫家庭，匯款則是替胡女代為匯款；胡女稱與教師的丈夫只是朋友，沒做出什麼，她從中國來台28年，早年匯款多由亡夫處理，不熟轉帳才請教師夫協助。

曾女提出她在胡女住處外的錄音，胡女當時正與丈夫通話，打臉兩人辯詞，胡女談話中數落女教師、貶抑女教師對丈夫的限制，法院還從錄音用語推認，胡女與教師夫10年前就有往來。

法院強調，配偶權侵害不一定是性行為，只要有親密、超過普通朋友的行為，破壞夫妻生活就可能成立，該通話內容，配合親密合照與匯款等事證，推定兩人互動超過社會容忍的範圍，判教師夫與胡女連帶賠50萬。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

