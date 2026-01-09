照護員不顧呼吸管脫落仍灌食致死 二審判三總、業者少賠224萬

三軍總醫院汀州院區。（資料照）

三軍總醫院汀州院區2022年8月發生紀姓照服員照顧病患，卻未注意呼吸器管線脫落，持續灌食，導致病患因組織缺氧進而呼吸衰竭死亡的事件，死者家屬憤而求償，台北地院一審判三總與捷仲公司連帶給付李妻182萬6573元，兩名子女各133萬3333元；台灣高等法院今改判，三軍總醫院及聘僱紀的捷仲公司，賠償李妻104萬3916元，兩名子女各60萬元整，共連帶賠償224萬3916元。

捷仲公司與三總簽訂照服員暨護佐勞務委外契約，並指派紀姓照服員至三總呼吸照顧病房擔任護佐；紀姓照服員於2022年8月16日凌晨0點56分為李姓病患進行鼻胃管餵食時，未注意呼吸器管線已於0時58分脫落，呼吸器發出聲響並顯示紅色警示燈號，但李姓病患已缺氧，照服員仍持續灌食。

三總護理師於同日凌晨1時6分查房發現狀況不對，進行急救，李姓病患因組織缺氧，呼吸衰竭死亡。李姓病患的家屬主張，三總、捷仲公司未配置具備專業及危險防範能力的人員，明知紀姓照服員有同年6月已有不適任情事，仍於同年8月指派、配置該照服員至病房排班，均有過失，應負共同侵權行為責任，賠償伊喪葬費及慰撫金。

李姓病患妻子求償215萬9907元，兩名子女各求償166萬6667元，台北地院一審判決三總與捷仲公司連帶給付李妻182萬6573元，兩名子女各133萬3333元。

高院民事庭認為，企業主應完善企業組織並監督其經營過程，避免他人遭受損害，具體內涵包括配置適足的專業人力、設備，及防止事故發生的安全管理機制。紀姓照服員未注意依委外契約的作業規範，協助注意病人氧氣導管等各種管路的通暢，發現異常應立即通報護理人員，應負過失侵害李姓病患致死的侵權行為責任。

紀姓照服員同年6月已有見呼吸器管路脫落仍不斷關閉警報聲，危及病人安全，經捷仲公司評估不適合在三總任職，捷仲公司依委外契約，應選任符合資格、適任護佐進行專業訓練，並以派駐經理在場監督職務執行，隨時汰換不適任者。

高院民事庭表示，捷仲公司卻在短短一個月，再度指派紀姓照護員至三總，且未證明對紀姓照服員再為教育訓練或考核，違反組織義務，導致李姓病患死亡，應負侵權行為責任；三總使用委外人員納入其組織，應負組織義務不因此減免。

高院民事庭指出，紀姓照服員、捷仲公司、三總的過失行為是李姓病患死亡的共同原因，應負共同侵權行為的連帶損害賠償責任，並依加害行為對損害原因力、過失輕重，各分擔部分各為40％、30%、30％。

高院民事庭裁定，三軍總醫院及聘僱紀的捷仲公司，賠償李妻104萬3916元，兩名子女各60萬元整，共連帶賠償224萬3916元。

