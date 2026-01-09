口鼻沾「白粉」還敢上路！ 毒蟲淡大校門口自摔落網

新北市黃姓毒蟲（見圖）在吸毒後騎車途經淡江大學門口，恍神失控自摔被警查獲。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水區淡江大學校門口，6日下午傳出一起自摔車禍，黃姓男子騎乘機車行經該處，失控栽倒在地，淡水警分局獲報趕抵現場，驚見黃男神情恍惚、意識模糊，且臉部口鼻處竟殘留明顯的「白色粉末」，經查證確認竟為毒品愷他命，黃男事後被起底，早在兩年前就曾在同路段發生嚴重毒駕事故，當時還在救護車上哀嚎哭喊：「我吸毒上路」，幸未波及其餘用路人。

淡水警分局6日下午4時許獲報，淡江大學門口發生交通事故，員警抵達時發現黃男騎乘普重機自摔受傷，面對警方詢問事發經過，黃男神志不清、無法對答，口鼻處更有明顯的「白色粉末」殘留，疑似剛施用完毒品便騎車上路，黃男隨後被送往醫院治療，警方於當晚6時許，對黃嫌毒品唾液快篩，顯示對安非他命及K他命均呈現陽性反應，全案依涉嫌公共危險罪及違反毒品條例，函送士林地檢署偵辦。

據了解，這已不是黃男第一次因「毒駕」闖禍，早在2024年9月間，黃男在水源街一段某國小前，因吸毒後精神恍惚，瘋狂逆向衝撞一輛小貨車，雙方車頭嚴重毀損，黃男臉部挫傷，所幸案發時並非小學生放學時間，否則面對失控逆向的車輛，後果不敢想像。諷刺的是，當年黃男被送往馬偕醫院途中，因傷口疼痛不斷痛苦呻吟，竟在意識朦朧之間向醫護人員哀嚎懺悔：「我有用毒品！」

然而當年的慘痛教訓並未讓黃男心生警惕，時隔一年多，他依舊惡性不改，再度因毒駕發生事故，這次他甚至吸毒吸到「口鼻沾粉」就大膽上路，最終當街自摔落網。警方依規定製單扣車，並採集尿液檢體送驗及製作觀察紀錄表，全案依法究辦。

淡水警分局表示，本分局於去年9月至12月期間，共查獲94件毒駕，「毒駕」如同行動炸彈，嚴重威脅用路人生命安全。針對此類惡性累犯，警方將採取零容忍態度，持續加強校園周邊及重點路段的巡邏攔檢，全力杜絕悲劇發生，守護市民與學子的安全。

