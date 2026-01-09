主導50億海洛因磚走私案 竹聯幫前堂主「豆漿」罹癌保外就醫身亡

竹聯幫和堂前任堂主、綽號「豆漿」的林秉豐主導「雙獅全球牌」海洛因磚、黑市價值約50億的海洛因走私案，林秉豐因罹癌去年7月返台歸案，今傳出保外就醫在北榮離世，享年57歲。（資料照）

竹聯幫和堂前任堂主、綽號「豆漿」的林秉豐主導「雙獅全球牌」海洛因磚、黑市價值約50億的海洛因走私案，被通緝的林秉豐因罹癌去年7月返台歸案，今傳出保外就醫在北榮離世，享年57歲，而全案7名成員都判刑定讞。

據了解，罹癌返台投案保外就醫，卻在北榮身亡的竹聯幫和堂大哥林秉豐，綽號「豆漿」，橫行雙北市，涉及眾多暴力恐嚇，其中2009年間恐嚇藝人江蕙及向楊烈討賭債。

新北檢警2021年追查發現，這批海洛因由長期往返泰國、與泰北毒梟「龍哥」合作的竹聯幫前堂主林秉豐與手下共同運輸，當時共逮捕林嫌集團內巫文凱、游以翔、黃朋逸、郭維昆、莊世帆、劉旭凱及陳一峰等7人，檢方依共同運輸第一級毒品罪嫌起訴，並請求法院從重量刑；林秉豐案發後聞訊潛往中國廣東省，成為本案缺席的關鍵人物。

先前被捕的7名集團成員，相關刑事訴訟已於去年4月進入最高法院第三審。最高法院審理後認為，劉旭凱、陳一峰及巫文凱等人提出的上訴理由，均未具體指出原審判決如何違背法令，未符刑事訴訟法第三審限於法律審的要件。

判決指出，豆漿等集團7名成員皆已於2023年判刑定讞，參與策劃的劉旭凱與澳洲籍陳一峰堅不認罪被判無期徒刑、褫奪公權終身；巫文凱等5名共犯認罪並供出內情，各判6年至15年不等徒刑確定。

