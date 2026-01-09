為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    扯！忘了停車地點竟報案誆稱失竊 父子吃誣告罪判刑

    2026/01/09 14:50 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市一對余姓父子為尋找遺忘停放地點的機車，竟向警方謊報機車在瑞芳火車站遭竊，法院依誣告罪，判處余姓父子各6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市一對余姓父子為尋找遺忘停放地點的機車，竟向警方謊報機車在瑞芳火車站遭竊，法院依誣告罪，判處余姓父子各6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市一對余姓父子為尋找遺忘停放地點的機車，竟向警方謊報機車在瑞芳火車站遭竊，警方獲報調閱瑞芳火車站周邊監視器，未發現機車蹤影，經透過車牌辨識系統追查，才查出余的機車停在雙溪區竹蹊路旁，戳破父子謊報機車遭竊。基隆地院審理後依余姓父子犯誣告罪，各判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

    余姓男子前年10月間騎父親的機車至新北市雙溪區雙溪火車站附近，因機車故障停放在梅竹蹊路邊後，步行至火車站返家，事後因忘記確切停放地點後求助余父；2人明知機車未失竊，隔月至基隆市警三分局百福派出所報案，謊稱機車在瑞芳火車站遭竊。

    百福所受理後調閱瑞芳火車站周邊監視器，未發現余男的機車蹤跡，再透過車牌辨識系統追查，才在雙溪區梅竹蹊路邊尋獲余男的機車，戳破余男與余父報警謊報機車遭竊。案經新北市警察局瑞芳分局報告偵辦，檢方調查後，將余男與余父依誣告罪嫌起訴。

    法院審理時，余男與余父坦承犯行，法官審酌余姓父子均明知機車並未失竊，為圖使警方尋車，竟向警員謊稱機車遭竊，致警察機關虛耗偵查資源，且容任他人受刑事處分遭受偵查機關調查及追訴的風險，依余姓父子犯誣告罪，各判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

