    不想被刷掉！3度「動手腳」竄改體檢表BMI 海巡女下士慘了

    2026/01/09 15:20 記者許國楨／台中報導
    台中地檢署近日起訴海巡署洪姓女下士。（資料照）

    為了能繼續服役，竟鋌而走險動起歪腦筋；海巡署一名27歲洪姓女下士，因擔心自身身體質量指數（BMI）超標，影響留營資格，竟在長達5年間，三度偽造國軍醫院體檢資料，手法大膽又離譜，最終仍難逃內部稽核法眼移送法辦，檢察官近日也依行使變造公文書罪嫌起訴。

    經查，洪女任職於海巡署中部分署，面臨申請留營關卡時，卻因體重問題倍感壓力，依規定，女性海巡人員BMI須介於17至26之間，超過即被判定不合格，洪女實際BMI超標因而起心動念竄改體檢資料。

    檢方查出，洪女分於2020年7月、2022年9月及2025年10月，盜刻國軍高雄總醫院王姓醫護人員印章，並在「體格分類檢查表」上塗改身高、體重及BMI數字，讓原本不合格數值「變身」為合格，再持偽造體檢表向單位申請得以繼續服役留營。

    然而，海巡署內部審查資料時，發現洪女體檢數據與實際體型明顯不符，經比對歷年資料察覺異常，隨即展開調查並通報檢方偵辦，面對證據，洪女坦承犯行，相關變造體檢表、休假實施計畫表等資料也成為鐵證。

    檢方指出，國軍人員年度體檢制度，目的在於全面掌握官兵健康狀況，及早發現潛在問題，以確保部隊戰力，相關結果更攸關體能鑑測、晉升及調職等重要人事運用，屬於依法製作的公文書，洪女多次變造並行使偽造文件，已損害醫護人員、國軍醫院及海巡署體檢制度的公信力，近日偵結依行使變造公文書罪嫌起訴，最重可判處7年徒刑。

