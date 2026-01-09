為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    事情大條了！同事嫌隙縱火一口氣燒了7輛汽機車 女吃上公共危險官司

    2026/01/09 14:00 記者謝武雄／桃園報導
    劉姓婦人縱火燒車報復同事，竟波及旁邊6輛汽、機車，被檢方提起公訴。（記者謝武雄攝）

    劉姓婦人縱火燒車報復同事，竟波及旁邊6輛汽、機車，被檢方提起公訴。（記者謝武雄攝）

    桃園市42歲劉姓婦人與江姓女同事因故產生嫌隙，竟至加油站買桶汽油後，到江女住處縱火燒車報復，結果延燒另外2輛轎車及4輛機車，共7名被害人提出告訴，警方偵辦發現係劉女所為，劉女不僅要賠償車主損失，桃園地檢署還以公共危險罪嫌將她起訴。

    警方調查指出，劉女於2023年5月2日凌晨2點46分，先騎乘機車至中壢區中華路中油加油站，購買汽油並裝入事前備妥塑膠瓶，再於同年同月4日凌晨1點47分，騎機車前往中壢區西園路江女住處附近，朝江女停放的轎車潑灑汽油後點火，未料火勢過大，波及旁邊2輛轎車及4輛機車，警方據報前往處理，並調閱監視器畫面，始悉上情，案經7名被害車主提出告訴。

    劉姓婦人於警詢、偵查中坦承犯行不諱，檢方確認與7名被害人的證詞情節相符，另有火災現場照片、車輛毀損照片、案發現場監視器畫面影像、加油站監視器影像等，劉女犯行堪予認定，觸犯刑法第175條第1項的放火燒燬他人所有物，依公共危險罪罪嫌將她起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播