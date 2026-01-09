白色巨塔糾紛！男醫PO文遭「女同仁」騷擾 女醫怒告吞敗原因曝

沈姓精神科男醫師，因為會診，在臉書PO文稱「女同仁」騷擾，劉姓胸腔科女醫師控性別歧視求償10萬，台南高分院認屬意見抒發駁回。（記者王捷攝）

沈姓精神科男醫師PO文抱怨遭「女同仁」騷擾，劉姓胸腔科女醫師對號入座，否認騷擾並指貼文具性別歧視、損及專業形象，向沈男求償10萬元，但高等法院台南分院認定沈醫師的文章是主觀感受，駁回上訴。

沈醫師與劉醫師原任職同家醫院，劉醫師是胸腔暨重症專科醫師，沈男是精神科醫師。劉醫師主張，2024年4月間有一是兩科會診，有精神科住院病患已出現瀕死呼吸，她認為收治與病房設備有疑慮，基於病人安全提出建議並聯繫沈醫師。

請繼續往下閱讀...

但是，沈醫師事後卻在臉書寫到，「有人」為小事反覆來煩、被某位醫院「女同仁」騷擾，另一篇PO文再稱她在前兩家醫院都發生問題、目睹她暴怒等，讓劉醫師認為名譽與隱私被侵害，以民法損害賠償、個資法請求慰撫金。

沈醫師辯稱，院內調查未認有病安違失，他的臉書只是抒發壓力且未揭露姓名職稱，外界會連結到劉醫師，是她去貼文下留言自揭身分，並貼出私訊對話連結，事情才擴大，而且「女同仁」是中性描述非歧視。

一審敗訴後，劉醫師上訴二審，台南高分院認為，沈醫師的貼文是主觀感受、意見表達，而且在劉醫師自揭身分前，外人根本無法辨識身分，沈醫師的文章內容，也沒有超過一般人可合理忍受範圍，沒有違反性別平等法。

另外，對於貼文提到劉醫師任職經歷，這些類資料都可以在網路查到，沈醫師也未具體指明內容，很難認定侵害隱私或違反個資法，劉醫師提出的請假與診斷證明，也難證明與貼文具相當因果關係，所以維持一審駁回結果，訴訟費用由劉女負擔，全案可再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法